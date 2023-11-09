拓凱財報／前三季每股純益12.99元 獲利為歷年同期次高

碳纖維複材大廠拓凱（4536）今(9)日公布前三季合併財報，合併營收72.47億元、年減9.7%，稅前淨利17.34億元，稅後純益11.79億元、年減36.3%，每股稅後純益12.99元，獲利為歷年同期次高。

拓凱第3季合併營收19.87億元，季減20.5%、年減37.3%，稅後純益3.8億元，季減19.6%、年減55.3%，每股稅後4.19元，獲利亦為歷年同期次高。

拓凱營運回溫，第3季庫存已降至二個半月的健康水位；法人估，在航太業務持穩成長，自行車客戶終端庫存調整落底，以及球拍業務進入傳統旺季帶動下，第3季應為今年谷底，第4季營運可期。

法人預期，拓凱的航太業務今年可望成長逾25%，動能將延續至明年；自行車業務短期雖面臨客戶終端庫存調整，但預期第4季可望落底，拓凱的自行車碳纖維產品受影響程度有限，明年應可重返成長。

另一方面，拓凱也持續推動擴廠及調整營運，后里、廈門新廠可望於明年陸續投產，越南廠稼動率持續提升。

中長期而言，新冠疫情改變通勤習慣，並加速中、高階自行車及e-Bike需求，碳纖維產品也有持續滲透鋁合金的趨勢，但短期庫存調節仍需時間改善。

拓凱主要業務自行車占比約49%，其中包含生產碳纖維車架、前叉、複材輪圈及車架、輪圈組裝等，以中高階車款、e-Bike使用為主，近年複材輪圈也有往中階自行車款滲透，取代鋁合金產品的趨勢。

目前，拓凱在碳纖維車架的市占率約30%，短期內雖陷入終端庫存調整影響，但預期第3季應是營運谷底，明年第2季重返成長，拓凱相對自行車同業營運已展現強勁韌性，預估全年毛利率仍有機會保持30%以上。

安全帽事業占比約22%，今年受中國安全帽規格新法規影響及疫情解封，舊型安全帽下單保守，目前動能較弱，拓凱持續投入智能安全帽與中國新規格安全帽的研發合作，明年中新產品投產後，營運動能可望轉強。

球拍產品占比約14%，受惠Padel(籠式網球)的風潮，公司持續擴產，預估至2024年產能可達30萬隻，貢獻營收逾1,000萬美元，附加價值高也帶動整體球拍業務毛利率提升，不過市場庫存依舊偏高，今年球拍業務將力拚持平。

航太產品方面，受惠疫情解封後波音及空巴交機數提升，目前公司一年可供應約6萬組飛機座椅，並在未來持續擴產提升至8萬組，今年航太業績可望成長達25%以上。