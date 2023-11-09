寒舍財報／單季賺贏上半年 第3季獲利創上市以來單季新高

寒舍（2739）今（9）日召開董事會，通過第3季合併財務報表，單季稅後純益1.32億元，單季每股純益1.44元，雙雙創下上市七年以來新高，不僅較去年同期由虧轉盈，且單季賺贏今年上半年，累計前三季營收34.49億元，年增54.48%，稅後純益2.53億元，每股純益2.76元。展望第4季進入傳統旺季，寒舍表示，在台北國際旅展買氣加持、年末尾牙餐會等機會助攻下，全年營收、獲利有望再創高峰。

寒舍分析前三季獲利成長關鍵，國際大型展覽與航空運能疫後復甦，帶動國際商務客回流，集團旗下商務型飯店的商務客回流已逾疫情前七成五，其中以歐美、香港與新加坡旅客居多；加上國際演唱會及藝文展演活動熱絡，連帶拉抬週末住宿率與房價，各飯店住宿績效較去年同期表現亮眼，台北喜來登住宿營收成長131%、台北寒舍艾美酒店住宿營收成長159%、去年5月甫開幕的寒居酒店更是翻倍成長213%，礁溪寒沐酒店亦鎖定親子出遊潮推一泊二食鞏固業績，均為第3季住宿營收推升亮眼成績。

其次，迎戰暑假餐飲旺季，寒舍旗下自助餐廳雙雄台北喜來登十二廚與台北寒舍艾美探索廚房兩大自助餐廳，延續熱潮強打「松葉蟹吃到飽」外，再加碼「主題美食節」將餐檯料理大幅升級吸客。礁溪寒沐酒店則結合當地特色推「原住民美食節」，並推出宜蘭人壽星優惠等刺激業績，帶動整體第3季餐飲營收達6.68億，年增15.62%、季增3.37%，更大幅超越2019年疫前同期，季增20.05%。

展望後市，2023年台北國際旅展買氣爆棚與政府政策釋出利多，寒舍集團銷售業績告捷外，隨著感恩、聖誕、跨年與尾牙春酒旺季即將來臨，寒舍旗下各餐廳也將陸續推出新菜色與宴會方案。除瞄準年末聚餐商機外，客房業務也將積極設定大型企業年度住宿合約目標，爭取國外商務團客，以及員工旅遊、獎勵旅遊團體，第4季預估住房率及房價有望挹注營收續強。