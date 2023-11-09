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全家營收／店數、鮮食成長 10月86.1億創同期新高

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
全家便利商店示意圖。聯合報系資料照／記者何秀玲 攝影
全家便利商店示意圖。聯合報系資料照／記者何秀玲 攝影

全家（5903）今（9）公告10月營收為86.1億元，年增8.25％；今年前十個月累計營收為827.4億元，年增10.1％，單月和累計營收雙創同期新高，受惠於店數增長，泛鮮食業績年增近兩成，掌握溫降與國慶萬聖等節日商機，整體績效穩定走高。

展望11月，民眾對溫暖型商品需求增加，陸續推出溫熱型現煮飲料、濃郁型鮮食與現做熟食等，雙11推OMO促銷、火鍋季、聖誕主題活動皆紛紛展開，皆可望挹注營運動能。

10月營收創下同期新高，店數方面，全家截至今年10月31日止，總店舖數達4,212家，和去年同期總店舖數4,111家相比，淨增加101家。

10月泛鮮食各品類業績全面向上。早晚天氣漸涼，與永豐餘生技合作的多款熱飲新品如薑汁撞奶、冰糖雪梨紅棗茶，Let’s café進入熱咖啡銷售旺季，搶攻溫降商機，帶動整體現做飲品成長超過一成。

延續餐飲名店與百萬網紅兩大聯名策略，與鼎泰豐、金家ㄟ、好丘貝果該月聯手，再推多款新品，涵蓋微波主食、Fami!ce霜淇淋、金飯糰、烘培麵包等多元品項，助攻相關品類銷售，業績明顯上揚。

一般商品同樣呈成長態勢。其中，10月適逢自有品牌FamiCollection十周年，推出多款差異化新品，並結合經典暢銷品項，推出主題端架與加價購行銷活動，為冷藏飲料、餅乾零食果乾冰品等品類，也挹注銷售動能。

全家熟食區近期獨家導入馬來西亞全家熱銷的「南洋酸辣燙」料理「馬尚煮」。圖/全家提供
全家熟食區近期獨家導入馬來西亞全家熱銷的「南洋酸辣燙」料理「馬尚煮」。圖/全家提供

營收 永豐餘生技 全家 零食

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