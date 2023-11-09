瓦城財報／前三季大賺逾一個股本 第3季 EPS 3.32元

瓦城（2729）今（9）日公告第3季財報，第3季營收15.06億元，年增20.64%，營業毛利7.86億元、營業利益1.50億元、歸屬於母公司稅後淨利1.18億元、每股盈餘（EPS）3.32元。累計前三季營收43.49億元，年增31.41%，營業毛利23.15億元、營業利益5.01億元、歸屬於母公司稅後淨利3.94億元、每股盈餘（EPS）達11.06元。包括營收、毛利、營業利益及稅後純益皆創歷史同期新高。

瓦城表示，在暑期旅遊與中秋連假等連續假期挹注之下，集團在全台主要商場適時展店，包括時時香台南南紡店、時時香桃園華泰名品城店、樂子台中三越店、瓦城誠品新店店以及時時香誠品新店店。這些新店的進駐為集團帶來了更多的顧客，特別是在假日，瓦城誠品新店店的平均翻位率達到近6次，顯示了其受歡迎程度。此外，集團以精準行銷策略，結合推出夏季新菜，如大心霜淇淋新口味，成功地創造話題，吸引消費者來店，有效提升營收表現。

瓦城並公布10月營收達4.75億元，創歷史同期新高。公司表示，強勁的業績主要歸因於新展店時時香進駐高雄漢神巨蛋、商場週年慶期間推出的限定集團聯合優惠，以及大心與臺北時裝週的合作，提高了集團品牌的曝光度，吸引更多年輕客群；同時成功掌握國慶連假商機，創下亮眼業績。

展望第4季，瓦城對其前景持續保持樂觀態度。集團將繼續積極在重要商場擴展新店，分別有時時香高雄SKM Park店、非常泰與1010湘食堂台中誠品480店，其中值得關注的是台中誠品480分店，該商場以「城市美術館」為概念，預計將吸引關注「品味生活」的消費者，瓦城計畫引入廣受年輕白領族群歡迎的「非常泰」和「1010湘食堂」兩品牌，另瓦城集團預計在年底推出疫後首個新品牌，為南洋菜系，將以店中店的形式進駐商場。