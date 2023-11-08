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雄獅及旅天下10月營收 再度繳出亮麗成績單

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

雄獅旅行社（2731）、旅天下（6961）今（8）日公布十月營收都繳出亮麗成績單，雄獅創下疫後以來單月新高，旅天下則較去年同期增加2371%，創下單月歷史新猷。

雄獅公告十月營收達26.1億元，年增553%，較上個月增加18%，並創下疫後以來單月新高，同時也逼近疫情前2019年同期表現。

累計前十個月營收180億元，較去年同期大幅成長740%，分析10月營收成長主因，出境旅遊市場持續加溫，受惠於雙十連假出遊、郵輪業務及獎勵旅遊大團帶動營收，自10月1日起開跑的線上旅展也挹注助攻，銷售表現則以日本線和歐洲線最為亮眼。此外，國旅需求持續暢旺，未受出境旅遊快速復甦的影響，業績仍維持成長。

受惠於中秋、國慶連假接棒推升業績，旅天下公告十月合併營收站上3.63億元，比上月增加24%，並較去年同期增加2371%，創下單月歷史新猷。

旅天下累計前十個月合併營收約23億元，年增率2029%，再創同期新高，甚至超越疫情前2019年前10月累計合併營收，提升近10%。

旅天下分析營收成長有三大主因，分別為旅天下積極擴展產品、通路雙軸加盟平台版圖，至今全台已有48家通路加盟門市；再來精耕日本產品線，其中賞楓商品市場持續暢旺，獨包函館與花卷機位，賞楓團已售出9成7。

此外，旅天下為強化長線歐洲、亞非產品布局，積極轉型，不僅與低成本航空公司合作轉機，更同步擴展與國籍航空、國泰、阿聯酋航空公司…等直飛航班，增進旅遊產品深度，提供消費者中高價位產品之多元選擇，替營收挹注動能。

展望後市，旅天下表示，自10月起，線上旅展、臺中國際旅展及11月ITF台北國際旅展接力登場，加上日本旅遊市場緊接而來的賞楓、滑雪之強勁需求，尤其各線跨年團銷售熱度迅速增溫，截至10月底，賣況已超越2019年疫情前8成5。目前，長線訂單能見度已到明年第二季，部分清明連假商品已上架。

短線部分，則續推獨家包機直飛日本北海道函館、東北花卷商品，春節進單量已達6成5。另外，大陸團體旅遊禁令將在明年3月解除，旅天下將陸續上架相關產品，並強化其深度旅遊，除了旅客詢問度增加，甚至有部分旅客為避免申辦台胞證大塞車，提前辦理，由此顯見，明年大陸旅遊市場看旺。

營收

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