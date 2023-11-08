靠均價11.63元的緯創（3231）實現買房計畫！ 她：股市大跌時反而找便宜來撿

雖然不知道後續有沒有獲利入袋，不過從成本均價只有11.63元來看，現在的報酬率依然非常驚人，這也代表她很早就買進緯創了，在持有期間領到不少次股息而有這麼漂亮的成本。

大大的敘述中，她是2016年開始使用艾蜜莉定存股APP，到現在大約是7年的時間，期間經過了不少次股市大跌，通常大跌都會收到很多網友來信，詢問某一檔股票是否該賣出？該停損？不過對於我們價值投資者，卻是打開APP忙著彎下腰「找便宜來撿」，這也是為什麼成本可以買到這麼低的原因。

最令人振奮的是，她也靠著價值投資、存股，在今年達成了買房的里程碑，同時完成自己設立的目標：美股帳面價值達到5萬美金。

當然，投資只是一項輔助我們更快達成目標的一項工具，最重要的還是在立下規劃和目標之後，要能一點一滴的持續投入，以及把策略堅持到底的毅力。（所以本業還是非常重要，並不是全數all in投資來達成一夜致富）

只是現在股市都漲這麼高了，如果也想要像這位大大一樣開始價值投資還來的及嗎？投資這件事情時時刻刻都在變化，我覺得不用太在意是否來的及這件事，可以試著下載艾蜜莉定存股APP，從建立自己的觀察清單開始。

有了觀念、自己的股票清單之後，未來股市、股價大跌了，就不會再是害怕和抉擇要不要停損，而是感到興奮並且合理規劃的買進。

不管是買房還是財富自由，一直都是現代人非常嚮往，但又好像是遙不可及的的一件事，不過我們可以把目標切的更小一點，只要走在這條坡道上一步步完成，最後一定也能像這位大大一樣完成這麼了不起的目標。

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