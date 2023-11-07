裕日車財報／前三季EPS 3元

裕日車（2227）今天董事會決議通過前三季財報，第3季營收為63.54億元，年增率26.9%，稅後純益為3.84億元，稅後純益為1.28元。

累計前三季營收為196.7億元，年增16.06%，稅後純益為8.99億元，較去年同期的19.65億元減少，每股稅後純益為3元。

裕日車的營收攀升，獲利下滑，主要是受到大陸車市今年以來銷售持續衰退等不利因素拖累，裕隆日產汽車轉投資東風日產獲利貢獻大幅衰退，使得前三季的獲利也跟著受到衝擊。

法人分析，大陸車市已漸回穩，預期裕日車的轉投資獲利也可逐步回溫，第4季的獲利下滑幅度有望縮減。

裕日車表示，國內的車市表現不錯，受惠於X-Trail e-Power熱銷，待交車訂單仍達千張，接下來將加速交車，在X-Trail e-Power受到市場肯定後，推出國產Kicks e-Power銷售也跟著報喜，將持續挹注第4季本業的營收、獲利向上攀升。