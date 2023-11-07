台化營收／10月301.66億元、月年雙減

台化（1326）今（7）日公告10月合併營收為301.66億元，月減2.67%、年減0.9%；前十月累計營收2,751.87億元，年減15.1%。公司表示，10月營收出現月減、年減，其中量差、售價差均有減少。

台化指出，10月因中東地區武裝衝突、地緣局勢緊張及市場對原油供應中斷預期變化，影響油價震盪下跌，原料成本支撐偏弱，石化塑膠產品行情普遍較上月、去年同期走跌。僅丙酮因同業減產供需緊縮，及SM因原料成本支撐行情高於去年。

而在售量部分，台化增加0.1億元，PTA、苯酚、丙酮客戶復車提貨增加，PIA部分大陸客戶改由台灣供應，影響0.8億元；另，PS、ABS、OX因油價震盪下游觀望，市況需求不佳減少。

台化寧波則減少5.6億元，主要係ABS因油價震盪下游觀望、終端耐久財需求不佳、新產能供應增加，及PIA配合產銷調整部份客戶改由台灣供應，影響售量減少。