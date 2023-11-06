華新營收／10月152.24億元、年增8.35％ 創同期新高

華新（1605）今（6）日公告，10月營收152.24億元，月減9.22％、年增8.35％；累計前10月營收1,617.4億元，年增7.48％，10月、前10月雙創歷史同期新高。

華新表示，今年營收大幅成長，是因為陸續做了產品組合的調整，包括把不銹鋼的比例透過併購歐洲的公司整合，以及資源事業的鎳鐵廠、冰鎳廠的擴建，增加這兩部分的銷貨收入，並同步減少毛利低的銅材事業的銷貨收入。

展望未來，華新表示，不銹鋼事業因大陸不銹鋼市場未見復甦跡象、歐洲市場持續低迷，下游庫存持續去化，預估第4季表現和第3季持平。

電線電纜事業方面，在台電強韌計畫需求持續釋放，建築市場毛利率維持穩定，至於楊梅廠會取代新莊廠一部分產能，並陸續淘汰舊生產線，除提高自動化程度，同時也會增加智能化，可望提升市佔率，預估兩個廠合併總產能可增加三成，整體而言，預估第4季表現有望優於第3季。資源事業上，仍維持全產全銷，售價隨行就市，第3季原物料成本趨於穩定，預計第4季表現平穩。