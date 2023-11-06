快訊

華府台海政策改變？ BBC：美國40年來首用納稅錢助台武裝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華新營收／10月152.24億元、年增8.35％ 創同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
華新麗華董事長焦佑倫（本報系資料庫）
華新麗華董事長焦佑倫（本報系資料庫）

華新（1605）今（6）日公告，10月營收152.24億元，月減9.22％、年增8.35％；累計前10月營收1,617.4億元，年增7.48％，10月、前10月雙創歷史同期新高。

華新表示，今年營收大幅成長，是因為陸續做了產品組合的調整，包括把不銹鋼的比例透過併購歐洲的公司整合，以及資源事業的鎳鐵廠、冰鎳廠的擴建，增加這兩部分的銷貨收入，並同步減少毛利低的銅材事業的銷貨收入。

展望未來，華新表示，不銹鋼事業因大陸不銹鋼市場未見復甦跡象、歐洲市場持續低迷，下游庫存持續去化，預估第4季表現和第3季持平。

電線電纜事業方面，在台電強韌計畫需求持續釋放，建築市場毛利率維持穩定，至於楊梅廠會取代新莊廠一部分產能，並陸續淘汰舊生產線，除提高自動化程度，同時也會增加智能化，可望提升市佔率，預估兩個廠合併總產能可增加三成，整體而言，預估第4季表現有望優於第3季。資源事業上，仍維持全產全銷，售價隨行就市，第3季原物料成本趨於穩定，預計第4季表現平穩。

營收 不銹鋼 1605華新

延伸閱讀

宏碁「十虎將」10月營收出爐 宏碁遊戲、展碁靠遊戲突圍

豐興營收／10月31億元 年增25%

鋼聯營收／前10月稅前盈餘4.9億元

望隼營收／雙11好旺！10月創歷史新高 年增近四成

相關新聞

華新營收／10月152.24億元、年增8.35％ 創同期新高

華新（1605）今（6）日公告，10月營收152.24億元，月減9.22％、年增8.35％；累計前10月營收1,617....

卜蜂財報／前三季 EPS 5.67元 創同期新高

卜蜂（1215）今（6）日公告前三季財報，稅後純益為16.7億元，每股純益（EPS）為5.67元，獲利和EPS皆創歷史同...

台驊第3季每股賺4.03元 看海運市況地緣政治影響大

貨攬業者台驊投控今天公布第3季每股稅後淨利（EPS）新台幣4.03元。董事長顏益財說，明年運力供給還會成長，預計航商將採...

運價、票價漲不停 航空雙雄量價揚 續創波段新高

航空、客貨運價不斷上漲，航空雙雄皆表示，為因應需求，將擴大增班、增人、增運力，明年運力將衝上疫情前的九成；此消息帶動今（...

寶成（9904）股價沒啥漲跌！賣不到好價格也無法往下加碼 專家「這樣解」

投資的時候難免會遇到公司營運調整，股價整理，那需要擔心資金效益不好，長期卡在裡面反而浪費時間，被通膨吃掉嗎？

中鋼時隔15年再買庫藏股 盤中漲逾2%且帶動鋼鐵股強漲

中鋼（2002）上周五公告將執行庫藏股，預計買回15萬張股票，買回區間價為16.98~37.26元，今（6）日開始執行買...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。