卜蜂財報／前三季 EPS 5.67元 創同期新高

卜蜂（1215）今（6）日公告前三季財報，稅後純益為16.7億元，每股純益（EPS）為5.67元，獲利和EPS皆創歷史同期新高；卜蜂表示，主要受惠於雞價和豬價居高不下。

卜蜂在冷藏生鮮肉品方面，在桃園設置北區RDC的標準化配送中心以及豬肉分切廠，擴大豬肉及雞肉的市場占有率，預計明年6或7月完工，投產時間有望在7月或是8月，不過仍須等CAS等證照。

卜蜂也在台南鹽水成立新型汽冷式白肉雞屠宰場，希望提升現有白肉雞及肉豬屠宰分切量，未來每日將增加5萬羽白肉雞及600頭肉豬的分切產量，增加約35億元的營業額。

此外，卜蜂雲林飼料新廠目前僅一班制，月產8,000噸，明年有機會產能滿載，採取兩班制，月產2萬噸。