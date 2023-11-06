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華榮財報／前三季 EPS 1.54元 較去年同期虧轉盈

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華榮（1608）今（6）日公告第3季財報，第3季稅後純益7,015.5萬元，年增467.6％，每股稅後純益0.17元，優於去年同期的0.03元；累計今年前三季稅後純益6.52億元，每股稅後純益1.54元，較去年同期虧轉盈。

華榮受惠台電強韌電網計畫，在手訂單相當穩健，且台電近期釋單以161kV交連PE電纜與附屬器材及69kV交連PE防蟻電纜器材採購暨安裝為主，華榮就拿下約13.53億元的訂單量。

華榮指出，今年下半年可以開始出貨去年的投標的合約，而新接的台電的訂單，預計最快要下半年或到明年才會顯現在營收貢獻上。

政府為杜絕大停電，隨著台電強化電網韌性建設計畫將釋出更多統包標案，其中未來十年內，電線電纜有約1,100億元以及智慧電網與配電系統需求標案釋出，線纜廠商均可受惠。

業者指出，線纜廠與銅價密切關聯，多數線纜廠合約的接單價格，都是隨銅價高低起伏而浮動的，因此銅價高低會反映在營收上，但對獲利、毛利影響不大。

華榮指出，目前來自台電線纜的訂單多以161kv為主，再來是345kv、69kv等中壓、超高壓線纜，加上新能源產業興起，及台商回流建廠與去兩年房市熱絡，建案所需要用到的建築用線，三大動力皆推升線纜需求，訂單相當穩定。

台電 電纜

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