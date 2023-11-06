八貫營收／10月2.0億元、月減年增 11、12月不看淡

八貫企業（1342）今（6）日公告2023年10月營收2.0億元，月減16.6%、年增3.92%；累計前十月營收21.2億元、年增1.07%。公司表示，10月營收較上月明顯波動，主要因為戶外產品線客戶出貨規劃影響，使基期拉高所致。

八貫指出，今年底前，包括戶外、醫療等產品線均有新品陸續出貨，成長動能可期；預估全年營收保持至少可與去年相當無虞。另，新品出貨帶來的毛利率提升，也將有助獲利表現，帶來更大增幅。

八貫10月受到戶外與醫療產品線處於調整階段影響，致單月營收振幅仍大，相較上月，營收減少主要來自於戶外產品線出貨動能緩步，惟戶外產品線仍維持最大營收比重達67.7%，而航太救生產品線的成長性則最搶眼，月增幅將近六成。

八貫預期，11、12月戶外與醫療產品線受惠新品出貨挹注，業績將明顯成長，且航太救生產品線仍保持穩健成長力道，雖軍工新產品受到各國國防產品序號作業因素影響，惟公司已與客戶積極確認出貨時間點，盡力爭取今年啟動出貨，以使全年營收與去年相當，且由於第4季新品比重明顯增加，對毛利率提升將有助益，預期獲利成長將超越去年。