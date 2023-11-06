快訊

利息政策雲霄飛車！土耳其放棄「低利救經濟」

被爆列入民進黨不分區立委討論名單 瑞莎發文親回應

藍白總統還在喬 台中非綠「示範區」後續怎麼走？

寶成（9904）股價沒啥漲跌！賣不到好價格也無法往下加碼 專家「這樣解」

聯合新聞網／ 艾蜜莉
寶成集團旗下越南寶元鞋廠。圖／網路照片
寶成集團旗下越南寶元鞋廠。圖／網路照片

時間來到11月，接近今年的尾聲了，最近買的股票表現都很不錯，不過下午的時候有大大提到，我之前買的寶成（9904）股價沒什麼漲跌，變成找不到好的價格賣掉，但也沒有機會繼續往下加碼，是不是價值投資最怕遇到這樣的窘境？

投資的時候難免會遇到公司營運調整，股價整理，那需要擔心資金效益不好，長期卡在裡面反而浪費時間，被通膨吃掉嗎？

我想這個應該也不用擔心，不要忘記，我們買股票是會考慮到殖利率的，長期殖利率至少要在4%以上的公司我才會買，所以如果股價都不動還是可以領不錯的股利

提到寶成這檔股票，其實我已經接連這2年都有買了，去年一共買到2批，後來全部賣掉含息是賺10%以上，雖然也是花了一點時間來等待，但等待對價值投資者來說就是家常便飯不是嗎？

現階段產業的庫存調整接近尾聲，上個月寶成的大客戶NIKE，財報表現比預期好至少2成以上，庫存額也成功消退1成多，再加上明天又有奧運的話題，現況應該不至於像這位大大說的那麼悲觀，雖然明年會怎麼樣無法預測，但至少在等待股價發酵的等待過程我都有做好準備，股價上漲、下跌都有策略可以應對，不怕不怕。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

寶成 Nike 通膨 股息 殖利率

延伸閱讀

00929、00934、00936三檔月配息ETF「一圖」比較！ 專家：就屬它最特別

00878又配0.35元獲肯定…但能持續多久？ 專家：可以到明年二月那次

00934是「市值型的高股息ETF」？ 專家提4點：績效不可能接近於大盤

00878配息0.35元想月領一萬股息需存多少？ 他：不用100張！

相關新聞

寶成（9904）股價沒啥漲跌！賣不到好價格也無法往下加碼 專家「這樣解」

投資的時候難免會遇到公司營運調整，股價整理，那需要擔心資金效益不好，長期卡在裡面反而浪費時間，被通膨吃掉嗎？

中鋼時隔15年再買庫藏股 盤中漲逾2%且帶動鋼鐵股強漲

中鋼（2002）上周五公告將執行庫藏股，預計買回15萬張股票，買回區間價為16.98~37.26元，今（6）日開始執行買...

中鋼爆量勁揚 股價衝季線反壓

中鋼（2002）上周五（3日）宣布實施庫藏股，今（6）日開盤即爆量衝高，早盤股價勁揚到25.5元，往季線反壓挺進，第一個...

主力鋼廠 現復甦訊號

鋼市出現回溫跡象，盛餘（2029）、新光鋼、中鴻等主力鋼廠財報表現開始正向發展，單月進帳已經比去年同期成長，一改長期衰退...

大陸減產 有利中鋼

大陸最新統計，10月下旬粗鋼日均產量降到192萬公噸、比去年減少5%以上，庫存同步降低、年減16%。

台橡 強化電動車胎布局

合成橡膠大廠台橡（2103）考量到市場需求改變，將積極增加創新研發產品進度，為電動車胎及高性能車胎提供更強化產品技術。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。