寶成（9904）股價沒啥漲跌！賣不到好價格也無法往下加碼 專家「這樣解」

時間來到11月，接近今年的尾聲了，最近買的股票表現都很不錯，不過下午的時候有大大提到，我之前買的寶成（9904）股價沒什麼漲跌，變成找不到好的價格賣掉，但也沒有機會繼續往下加碼，是不是價值投資最怕遇到這樣的窘境？

投資的時候難免會遇到公司營運調整，股價整理，那需要擔心資金效益不好，長期卡在裡面反而浪費時間，被通膨吃掉嗎？

我想這個應該也不用擔心，不要忘記，我們買股票是會考慮到殖利率的，長期殖利率至少要在4%以上的公司我才會買，所以如果股價都不動還是可以領不錯的股利。

提到寶成這檔股票，其實我已經接連這2年都有買了，去年一共買到2批，後來全部賣掉含息是賺10%以上，雖然也是花了一點時間來等待，但等待對價值投資者來說就是家常便飯不是嗎？

現階段產業的庫存調整接近尾聲，上個月寶成的大客戶NIKE，財報表現比預期好至少2成以上，庫存額也成功消退1成多，再加上明天又有奧運的話題，現況應該不至於像這位大大說的那麼悲觀，雖然明年會怎麼樣無法預測，但至少在等待股價發酵的等待過程我都有做好準備，股價上漲、下跌都有策略可以應對，不怕不怕。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。