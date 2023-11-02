開發金（2883）目前擁「3個第一」！ 網補充：還少了另類這一個

開發金目前有3個第一

1.散戶數量第一

目前股東數高居77萬，全金控排名第一。這個數字約當等同于整個屏東縣人口。我本人在此深表慚愧，畢竟咱作為屏東市民，竟一張也沒有。

2.股東會紀念品用心第一

去年送了「故宮彩繪花鳥碗」，不過全年度股價跌掉3.5塊，考量到不少股民可能有摔碗需求，於是今天改送「超耐摔晶鑽杯」，能夠深入理解小股東的需求，確實稱得上用心第一

3.年度跌幅第一

今年以來含息跌幅11%，是穩妥妥的第一，更難得的是整年時間裡多半保持領先優勢，甚至有逐漸拉開差距的跡象，我個人很看好它在剩下2個月時間裏，能持續維持領先

總結以上，開發金能在如此競爭的環境裡拿下多個第一，實在不容易，感覺是可以支持一下了。

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