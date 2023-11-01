鴻海（2317）股價創三年來新低！ 專家揭有趣現象：散戶人數一度暴增超過10萬

鴻海上周五股價收在近3年新低，30日一開盤守不住街亭，賣壓一次宣洩，股價華麗破底、創3年新低。

鴻海最近10個交易日跌了超過10%，報導稱中國查稅利空影響市場信心，導致外資紛紛賣股套現。

實際上觀察外資賣超數字是真的嚇人，上週單周賣超12萬張，累積3年來更是賣超95萬張。

如此用力甩賣，最直接影響的是外資持股比重。上一次鴻海95塊是2020年底，當時外資持股比重還有46%；如今鴻海再一次回到95塊，外資持股比重只剩38%。與此同時，3年來鴻海小股東一度暴增超過10萬人。

這下可以大致勾勒出一個情境，這3年間，就是外資賣不停、散戶接不停。目前鴻海自然人比重已經超過外資，這是過去20年沒有過的現象。

看起來咱台灣股民已下定決心，要和外資進行一場男子漢的對決：

「你有多會賣，我就有多會買！」

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