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金融股明年配息該擔心嗎？專家這招推估：中信金（2891）前九月獲利已經超越去年

聯合新聞網／ 股海老牛
中信金。聯合報系資料照
中信金。聯合報系資料照

30日非凡新聞記者向我詢問，有關金融股的預估配息情況。其實每個月我都有追蹤金融股的獲利表現，所以我將前陣子9月財政預算書中顯示的官股4金2銀預估配息資訊提供給他們。並且簡短回答了3點問題，我將回覆內容放在下面，有興趣可以參考：

Q：金融股 明年配息預估? 比今年好還是差呢?

Q：投資人需要擔心嗎? 該如何因應?

Q：哪些配得特別好 可以關注呢? 哪些可以先減碼或下車?

14家金控股前三季獲利已經全數出爐，就老牛的觀察，大部分金融股累計EPS都來到1元附近或以上，像是官股最強的兆豐金，前九月已經賺到1.92元，華南金則是賺1.24元。

而上個禮拜因為金管會頒布了一項金融政策草案，是關於金控股用資本公積發放股利的規定。引發投資人又想起了，可能股利減少、甚至是再度出現不發股利的情況。

不過老牛認為影響不大，請投資人不用特別擔心。現在投資人應該做的是，先用所公布的獲利去推估明年的股利數據，然後再計算合理的進場價格。

老牛告訴大家一招，財政部每年9月會公布官股金融的明年股利預估數據，其中就包含了4檔金控股(包含華南金、兆豐金、第一金與合庫金)，以及2家銀行股(彰銀及臺企銀)。

其中兆豐金預估明年配發的現金股利是1.4元，會較去年增加0.2元。

此外，可以把獲利成長的金融股抓出來。我們可以看到中信金前九個月獲利為2.44元，已經比去年全年獲利還要好，那當然預估明年股利也會發的比今年的1元還要好。

投資人可以自己推估明年股利，然後計算預估殖利率，如果有超過5%的話，那應該會是不錯的投資時機。

當然，如果今年的獲利情況，較去年的表現較差的話，那投資人就要注意，決定是否要減碼或者是下車。

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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