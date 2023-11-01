鴻海（2317）下跌會繼續買！ 專家曝光原因：每跌五元就買進一批
這次鴻海的利空，主要是跟富士康被查稅有關，雖然起因可能是政治，但無論是哪一項我覺得都沒關係，並不是傷及體質的利空，現階段鴻海業務仍然正常運作。
就算考慮到未來的最壞狀況，被中國政策嚴重干涉，以現階段來說，鴻海最大的營收仍然是來自蘋果，其它大客戶也都是美國，甚至跟AI題材有關的AI伺服器，客戶也是美國的Nvidia(輝達)，而中國佔鴻海整體營收大約是5%左右。
而且在疫情之後，鴻海也有積極在調整產能，尤其漸漸外移到印度投資，為的就是降低對中國產能的依賴程度，達到分散風險的效果。
只是如果真的被中國沒收富士康，對鴻海也是一大衝擊，必須花很多時間來調整產能，雖然相信鴻海的能力一定沒問題，但還是希望事件能大化小、小化無是最好的。
這次我往下買的折數跟以往不太一樣，因為機會難得我想多買一些，這次是95折、9折、85折這樣往下買，買的次數會變多，不過資金每次投入的比例也會變比較小一點，我有預留能夠買到至少5折以下的資金。
溫馨提醒：以上只是個人投資記錄，非任何形式個股買賣建議，投資之前請獨立思考、不要跟單，自己為自己的錢負責喔！
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