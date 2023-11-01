快訊

如果「台灣有事」？沖繩的危機感與應變理解

肯定「核電是綠電」 陳建仁：但要考慮核廢

鴻海百元以下隨便買？網搖頭曝「真甜甜價」：至少打八折

鴻海（2317）下跌會繼續買！ 專家曝光原因：每跌五元就買進一批

聯合新聞網／ 艾蜜莉
鴻海31日股價開高反彈，盤中漲幅逾1%。美聯社
鴻海31日股價開高反彈，盤中漲幅逾1%。美聯社

這次鴻海的利空，主要是跟富士康被查稅有關，雖然起因可能是政治，但無論是哪一項我覺得都沒關係，並不是傷及體質的利空，現階段鴻海業務仍然正常運作。

就算考慮到未來的最壞狀況，被中國政策嚴重干涉，以現階段來說，鴻海最大的營收仍然是來自蘋果，其它大客戶也都是美國，甚至跟AI題材有關的AI伺服器，客戶也是美國的Nvidia(輝達)，而中國佔鴻海整體營收大約是5%左右。

而且在疫情之後，鴻海也有積極在調整產能，尤其漸漸外移到印度投資，為的就是降低對中國產能的依賴程度，達到分散風險的效果。

只是如果真的被中國沒收富士康，對鴻海也是一大衝擊，必須花很多時間來調整產能，雖然相信鴻海的能力一定沒問題，但還是希望事件能大化小、小化無是最好的。

這次我往下買的折數跟以往不太一樣，因為機會難得我想多買一些，這次是95折、9折、85折這樣往下買，買的次數會變多，不過資金每次投入的比例也會變比較小一點，我有預留能夠買到至少5折以下的資金。

溫馨提醒：以上只是個人投資記錄，非任何形式個股買賣建議，投資之前請獨立思考、不要跟單，自己為自己的錢負責喔！

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

鴻海2317 富士康 疫情

相關新聞

鴻海（2317）下跌會繼續買！ 專家曝光原因：每跌五元就買進一批

這次鴻海的利空，主要是跟富士康被查稅有關，雖然起因可能是政治，但無論是哪一項我覺得都沒關係，並不是傷及體質的利空，現階段鴻海業務仍然正常運作。

鴻海（2317）百元以下隨便買？網搖頭曝「真甜甜價」：至少打八折

中國日前針對富士康進行查稅，全球代工龍頭鴻海（2317）股價遭受波及，30日甚至創下2021年1月以來新低價位。不過有分析師認為，中長線本益比不到10倍的鴻海具投資價值，手上持股也不必殺出，且百元以下都是好買點。PTT網友卻不買單，紛紛直呼「我OK，你先買！」不少人認為，至少要等股價八折、約60-80元左右再考慮買進比較適合。

裕民節能船隊添新兵

裕民航運（2606）再交新船，昨（31）日旗下巴拿馬型散裝貨輪「裕群輪」在日本長崎舉行命名接船儀式，為環保節能船隊再添新...

台船造中油油輪 明年交付

台船（2208）為中油打造的一艘5萬噸級油品化學品輪將於11月中旬舉行龍骨安放典禮，預計2024年底前完成此一造價15....

燁輝11月鋼價開平盤

主力外銷鋼廠燁輝（2023）昨（31）日11月盤價平盤，上市鋼廠主管說，近期包括中鋼、中鴻、燁輝等大廠盤價都持平，一掃前...

華新、燁興看好終端需求回溫

不銹鋼盤線專業廠華新麗華（1605）、燁興昨（31）日開出11月最新盤價，300系不銹鋼盤元每公噸同降1,500元、31...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。