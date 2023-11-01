快訊

如果「台灣有事」？沖繩的危機感與應變理解

肯定「核電是綠電」 陳建仁：但要考慮核廢

鴻海百元以下隨便買？網搖頭曝「真甜甜價」：至少打八折

鴻海（2317）百元以下隨便買？網搖頭曝「真甜甜價」：至少打八折

聯合新聞網／ 綜合報導
鴻海股價下跌。 歐新社
鴻海股價下跌。 歐新社

中國日前針對富士康進行查稅，全球代工龍頭鴻海（2317）股價遭受波及，30日甚至創下2021年1月以來新低價位。不過有分析師認為，中長線本益比不到10倍的鴻海具投資價值，手上持股也不必殺出，且百元以下都是好買點。PTT網友卻不買單，紛紛直呼「我OK，你先買！」不少人認為，至少要等股價八折、約60-80元左右再考慮買進比較適合。

一名網友在PTT轉發新聞並表示，有分析師指出，中長線本益比不到10倍的鴻海具投資價值，且法人預估明年EPS有望賺一股本。若是手上有持股的投資人也不必急著殺出，想買進的人則可以往百元以下佈局。

其他網友不以為然留言「這麼好，你就多買點吧」、「打八折再買」、「已經4天低於100啦」、「經過這次風波還有人敢買這支嗎？」、「股東們都要被共同富裕了」、「鴻海真的很好，等60元我再來買」、「我ok你先買，外資別在那邊倒貨瞎喊」、「家裡老人鴻海平均成本在7x，現在喊買入還太早，真正甜甜價在80上下」。

還有人留言「共同富裕公道價20%，八折以下再考慮吧」、「剛進股市的時候公公才7X，等看看這價位」、「公道價是先扣20%才是真價值」、「80~90才合理，現在都還在溢價階段」、「等到大選後吧，郭不選的話最大利空就消失了」、「我等80再考慮要不要接」、「鴻海的入手價一直都是66~72好嗎？」、「共同富裕-20%差不多吧」。

PTT 鴻海

延伸閱讀

鴻海創新低！網曝局面「丟臉、丟錢選一個」：郭台銘關鍵動作救股價

輝達晶片提前禁銷陸…PTT憂上演AI崩潰秀 網曝最大受害者

黃天牧稱「台股基本面好」萬六沒破底 網不買帳：口號都一樣

巴菲特在台灣？男欠稅卻玩股賺1億 鄉民一算報酬率呆了

相關新聞

鴻海（2317）下跌會繼續買！ 專家曝光原因：每跌五元就買進一批

這次鴻海的利空，主要是跟富士康被查稅有關，雖然起因可能是政治，但無論是哪一項我覺得都沒關係，並不是傷及體質的利空，現階段鴻海業務仍然正常運作。

鴻海（2317）百元以下隨便買？網搖頭曝「真甜甜價」：至少打八折

中國日前針對富士康進行查稅，全球代工龍頭鴻海（2317）股價遭受波及，30日甚至創下2021年1月以來新低價位。不過有分析師認為，中長線本益比不到10倍的鴻海具投資價值，手上持股也不必殺出，且百元以下都是好買點。PTT網友卻不買單，紛紛直呼「我OK，你先買！」不少人認為，至少要等股價八折、約60-80元左右再考慮買進比較適合。

裕民節能船隊添新兵

裕民航運（2606）再交新船，昨（31）日旗下巴拿馬型散裝貨輪「裕群輪」在日本長崎舉行命名接船儀式，為環保節能船隊再添新...

台船造中油油輪 明年交付

台船（2208）為中油打造的一艘5萬噸級油品化學品輪將於11月中旬舉行龍骨安放典禮，預計2024年底前完成此一造價15....

燁輝11月鋼價開平盤

主力外銷鋼廠燁輝（2023）昨（31）日11月盤價平盤，上市鋼廠主管說，近期包括中鋼、中鴻、燁輝等大廠盤價都持平，一掃前...

華新、燁興看好終端需求回溫

不銹鋼盤線專業廠華新麗華（1605）、燁興昨（31）日開出11月最新盤價，300系不銹鋼盤元每公噸同降1,500元、31...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。