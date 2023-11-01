鴻海（2317）百元以下隨便買？網搖頭曝「真甜甜價」：至少打八折

中國日前針對富士康進行查稅，全球代工龍頭鴻海（2317）股價遭受波及，30日甚至創下2021年1月以來新低價位。不過有分析師認為，中長線本益比不到10倍的鴻海具投資價值，手上持股也不必殺出，且百元以下都是好買點。PTT網友卻不買單，紛紛直呼「我OK，你先買！」不少人認為，至少要等股價八折、約60-80元左右再考慮買進比較適合。

一名網友在PTT轉發新聞並表示，有分析師指出，中長線本益比不到10倍的鴻海具投資價值，且法人預估明年EPS有望賺一股本。若是手上有持股的投資人也不必急著殺出，想買進的人則可以往百元以下佈局。

其他網友不以為然留言「這麼好，你就多買點吧」、「打八折再買」、「已經4天低於100啦」、「經過這次風波還有人敢買這支嗎？」、「股東們都要被共同富裕了」、「鴻海真的很好，等60元我再來買」、「我ok你先買，外資別在那邊倒貨瞎喊」、「家裡老人鴻海平均成本在7x，現在喊買入還太早，真正甜甜價在80上下」。

還有人留言「共同富裕公道價20%，八折以下再考慮吧」、「剛進股市的時候公公才7X，等看看這價位」、「公道價是先扣20%才是真價值」、「80~90才合理，現在都還在溢價階段」、「等到大選後吧，郭不選的話最大利空就消失了」、「我等80再考慮要不要接」、「鴻海的入手價一直都是66~72好嗎？」、「共同富裕-20%差不多吧」。