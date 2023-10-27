榮剛財報／前三季EPS 3.40元年增4% 創16年歷史新高

榮剛材料（5009）董事會通過第3季財務報表。第3季稅後每股盈餘（EPS）1.00元，累計前三季歸屬母公司業主淨利為16.78億元，年增15%，EPS為3.40元，不僅較去年同期成長4%，更一舉創下16年來歷史新高，表現持續亮麗。

榮剛第三季合併營收為新台幣32.95億元，稅後淨利5.31億元，其中歸屬母公司業主淨利為5.24億元，稅後每股盈餘（EPS）1.00元。累計前三季合併營收為102.34億元，年增13％，毛利率穩定維持28%。

榮剛表示，在接單方面，受惠航太產業疫後復甦強勁需求，航太接單占比第3季較第1季大增，第3季航太、石化、能源的接單佔比總和約60%，工具鋼及一般民生工業鋼品其應用範圍廣，隨著航太、油氣、能源占比拉高而此消彼長，仍保有基本量。而全球冷戰與地緣衝突不斷，軍備需求提高，加上近期以巴掀戰事，軍工概念再次抬頭，也讓訂單增加，軍工需求看好。隨著產品價格位於高點以及高毛利率產品出貨比重穩定，加上產能利用率持續維持在高檔，目前公司對明年營運成果審慎樂觀看待。

榮剛對未來榮景信心同樣體現在積極擴廠，董事會再度通過重大投資，預計斥資10億用以購置8,000噸大型油壓鍛機，並增建柳營鍛造廠廠房，榮剛表示，基於因應未來營收目標的擴增及大鍛棒訂單需求，這次投資將用以提升鍛造線生產量能及擴大尺寸供應範圍。購置新油壓鍛機設備可提升品質及設備穩定性，有助於減少製程，降低生產成本，期望精進鍛造熱加工製程技術，使公司獲利及產品競爭力進一步提升。

積極追求營運成長的同時，榮剛也持續深化ESG發展，強化氣候韌性。日前獲頒財團法人二十一世紀基金會「2023淨零產業競爭力卓越獎」特優獎，該獎項旨在鼓勵企業善盡社會責任，響應全球及國家淨零排放行動，參考溫室氣體、廢棄物及用水量之單位產值與單位附加價值排放量進步幅度，並以外部評比成績作為質性指標，再將第三方認證、參與國際倡議組織及其他淨零作為納入額外加分項目，以評比企業淨零產業競爭力指數。得以獲此殊榮，實為榮剛落實減碳策略，為循環經濟轉型與生產者責任延伸的最佳肯定。