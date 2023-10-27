台塑、台聚、國喬 營運可期

油價起伏下，五大泛用樹脂歷經兩周跌勢後，目前進入盤整階段，各項原料近一周行情呈現漲跌互見局面，未來市場信心獲得重建下，需求增溫可期，有助供應商台塑（1301）、台聚和國喬等營運表現。

業內人士指出，近期以巴爆發衝突，國際地緣政治風險高漲，加上高利率環境、通膨疑慮未解，國際油市震盪劇烈，油價波動大，造成泛用樹脂下游觀望氛圍濃，使得各原料報價全面連續跌價兩周。

進入本周後，觀察各項原料行情則呈現漲跌互見局面，目前處於盤整階段，以聚氯乙烯（PVC）來看，先前受到大陸房地產市況差影響，報價重挫，本周持平於每公噸745美元。

使用在沙灘鞋、家電產品包裝用膜的聚苯乙烯（PS）也守在每公噸1,185美元。

工程塑膠聚丙烯（PP）小漲每公噸5美元。至於用於汽車、家電的ABS則小跌10美元。

聚乙烯（PE）方面，用於塑膠製品的低密度聚乙烯（LDPE）跌價每公噸10美元，用於農業用膜的線性低密度聚乙烯（LLDPE）和做為塑膠袋用料的高密度聚乙烯（HDPE）均守在每公噸900、910美元。

業者指出，中國國家主席習近平24日走訪中國人民銀行，這是他掌權10年來首次訪視央行，顯示北京當局將更關注對經濟與金融市場的支撐。當晚就宣布將由中國國務院增發國債人民幣1兆元，約新台幣4.4兆。中國經濟學家認為增發國債超出市場預期，有利於提振信心。

第4季一向是大陸泛用樹脂加工產業的備料旺季，在市場信心重建下，預期下游產業有望啟動新一波補庫存行動，挹注供應商產銷的表現。