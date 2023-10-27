快訊

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭、共同處理全球挑戰

瑞芳19.2度！ 北台灣整天濕涼注意保暖 中南部注意空汙

台塑、台聚、國喬 營運可期

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

油價起伏下，五大泛用樹脂歷經兩周跌勢後，目前進入盤整階段，各項原料近一周行情呈現漲跌互見局面，未來市場信心獲得重建下，需求增溫可期，有助供應商台塑（1301）、台聚和國喬等營運表現。

業內人士指出，近期以巴爆發衝突，國際地緣政治風險高漲，加上高利率環境、通膨疑慮未解，國際油市震盪劇烈，油價波動大，造成泛用樹脂下游觀望氛圍濃，使得各原料報價全面連續跌價兩周。

進入本周後，觀察各項原料行情則呈現漲跌互見局面，目前處於盤整階段，以聚氯乙烯（PVC）來看，先前受到大陸房地產市況差影響，報價重挫，本周持平於每公噸745美元。

使用在沙灘鞋、家電產品包裝用膜的聚苯乙烯（PS）也守在每公噸1,185美元。

工程塑膠聚丙烯（PP）小漲每公噸5美元。至於用於汽車、家電的ABS則小跌10美元。

聚乙烯（PE）方面，用於塑膠製品的低密度聚乙烯（LDPE）跌價每公噸10美元，用於農業用膜的線性低密度聚乙烯（LLDPE）和做為塑膠袋用料的高密度聚乙烯（HDPE）均守在每公噸900、910美元。

業者指出，中國國家主席習近平24日走訪中國人民銀行，這是他掌權10年來首次訪視央行，顯示北京當局將更關注對經濟與金融市場的支撐。當晚就宣布將由中國國務院增發國債人民幣1兆元，約新台幣4.4兆。中國經濟學家認為增發國債超出市場預期，有利於提振信心。

第4季一向是大陸泛用樹脂加工產業的備料旺季，在市場信心重建下，預期下游產業有望啟動新一波補庫存行動，挹注供應商產銷的表現。

乙烯 中國人民銀行

延伸閱讀

陸發4.4兆國債 專家：影響經濟有限

救經濟！大陸擬發人民幣1兆國債 最快24日稍晚開始發債

台塑進駐內湖引公車「大排長龍」記者實際走訪情況曝光

台塑搬遷內湖下班時段湧人潮！公車全塞爆 民眾連等多班上不了車

相關新聞

市場專家分析 台股醞釀續彈 五跡象現蹤

台股昨（27）日上漲60點，全周跌點306點，周線連二黑。台股近來在外資連賣下，指數跌跌不休，本周更破前低、創下16,0...

外資狂賣286億！台股萬六保衛戰開打 國家隊砸81億護盤

台股昨（26）日慘遭外資大舉賣超286.8億元，即便八大公股行庫昨進場砸今年來最多銀彈81億元護盤，各類股指數仍全軍覆沒...

42.6萬股民嗨了！00929除息秒填息「5原因」成存股族心頭好 1公式拆啥價位能買

復華台灣科技優息(00929)為台灣首檔台股月配息型ETF，憑藉「月月配息」以及成分股為100％電子科技類股，自今年6月掛牌上市後，僅4個月已成為不少投資人的心頭好。

輝達晶片提前禁銷陸…PTT憂上演AI崩潰秀 網曝最大受害者

美國最新出口中國大陸晶片禁令取消原訂30天緩衝期，提前生效。PTT網友熱議，AI伺服器概念股票將大幅整理，準備上演「崩潰秀」，有人示警，「這禁令是要搞垮美國，不是中國，你各位買股票最好小心點」。

黃天牧稱「台股基本面好」萬六沒破底 網不買帳：口號都一樣

外資連續四個月大賣台股，台股26日一早又崩跌百點，金管會主委黃天牧仍信心喊話，「我們認為（台股）沒有破底，目前台股仍在萬六」。PTT網友憂心，「通常喊話還在萬六就會立刻斷氣」，不過也有人緩頰「還沒有限空令就還好」。

聯發科上季賺逾一股本 獲利大增15% 上半年配息24.6元

聯發科昨（27）日公布第3季財報，在手機客戶回補庫存帶動下，稅後淨利達185.69億元，創下四個季度以來新高，相較第2季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。