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高盛調升鴻海（2317）目標價至149元 網酸「出貨訊號來了」：選前漲不動

聯合新聞網／ 綜合報導
高盛證券看好鴻海股價。 圖／聯合報系資料照片
高盛證券看好鴻海股價。 圖／聯合報系資料照片

高盛證券按讚鴻海，點出電動車電池、人工智慧（AI）伺服器是成長關鍵，維持鴻海「買進」評等外，將目標價由147.27元上調至149元，更將鴻海列入「優先買進名單」。PTT網友卻對未來股價抱持悲觀態度，有網友戲稱「正負0.5到收盤、大漲一元」，質疑是高盛出貨訊號，還有人說「選舉前漲不上去」。

高盛證券按讚鴻海，點出電動車電池、人工智慧（AI）伺服器是成長關鍵。電動車電池與AI伺服器需求強勁，將帶動鴻海（2317）未來四年每股稅後純益（EPS）不斷成長。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，10月18日是郭台銘生日，也是鴻海每年舉辦科技日的日子，今年更是邀請不少大咖共同參與這場盛會，各界也相當看好鴻海股價。

其他網友則留言「下周漲回110再說，股價爛這麼久了」、「週一正負0.5到收盤」、「鴻海149？魯夫不知道當上海賊王了沒」、「先到120吧，選前漲不上去吧」、「+1.5元」、「明天死魚價，平盤收」、「打八折120都不一定上的去了」、「傳統牛皮股」、「這波102拉上去，可能要出貨了」、「快逃」、「大漲一元」。

還有人留言「明天不跌都要偷笑了」、「149是認真的嗎」、「高盛明天要出貨？」、「高盛你自己先買啊，別偷偷出貨」、「股價烏龜在爬，都不會動」、「要怎麼處罰這些亂喊價的公司」、「等等晚上看賣多少」。

PTT 郭台銘 鴻海 高盛

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