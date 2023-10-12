快訊

12星座最適合旅遊地點？雙子紐約、處女日本…「這星座」建議國旅就好

2023兩岸和平調查 59.5%盼「維持現狀」達新高點

連假塞爆雙鐵票價要漲了？王國材給答案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7金控1銀行三季獲利賺贏去年…壽險從大幅衰退到逐漸追上！ 專家曝開發金（2883）亮點

聯合新聞網／ 股海老牛
開發金控連續7年入選富時指數，永續成果再獲國際肯定。 開發金控／提供
開發金控連續7年入選富時指數，永續成果再獲國際肯定。 開發金控／提供

截至上個月的整體金控獲利突破3千億元，並且累計獲利轉為正成長，只要接下來第四季所公布的獲利表現穩定，全年挑戰4千億獲利的可能性就會提升，但雙十連假期間又多了以巴戰線的不穩定因素，還好目前市場反應不大。

截至目前，大部分金融股累計EPS都來到1元附近或以上，壽險型金控股的獲利也從年初大幅衰退，到目前逐漸追上去年同期表現；金控雙雄富邦金、國泰金，股價從去年底至今也一路緩步墊高的型態，雖然第三季股價遇逆風，但中長期多頭的趨勢未變。

而台新金9月踩到「鑽石」坑，單月EPS成為負值，與持有個股的評價損失有關，讓原本的成長王寶座拱手讓給京城銀；反而新光金本月自結回穩，但壽險主業仍是單月虧損狀態，主要受銀行子公司的獲利拉抬而翻正。反正新光金就是不期不待。

截至9月自結，累計EPS達成率超過去年全年表現的共有7家金融股，相關數據如下。

2023年累計獲利較去年達成率>100％（7金1銀）：

富邦金、國泰金、開發金、元大金、兆豐金、國票金、中信金、京城銀

代表年底前剩下的月份只要躺著賺，獲利都會比去年表現優異，當然賺越多股民才能領越多啦！

目前達成率95％以上準備聽牌的有：華南金、聯邦銀，期待10月開出紅牌囉！

一如老牛昨晚所說，「開花」就是開發金（2883）；開發金終於到達低標，獲利超越去年了！也一起分享在金融股獲利追蹤文章中，老牛對它的獲利簡評：

開發金（2883）：9月稅後獲利為21.39億元，月增32%；累計今年前三季稅後淨利達175.59億元，年減13.63％，每股盈餘（EPS）1.05元。主要受惠中國人壽金雞母，美元兌新臺幣持續升值，加上實現投資獲利挹注整體財務表現；而凱基銀行、證券同樣也有穩健營運的績效，反而是中華開發資本呈現單月虧損，受投資市場回檔整理，而影響評價所致。

老牛整理了35檔金融股便宜價即時監控資訊，包含「買點監控」、「每月獲利」、「預估股利」、「歷年獲利表現」。並且在9月將原先25檔金融股納入「證券股」至35檔，目前包含14家金控、11家銀行股、10家證券股，還有「存多少張月領一萬元」的數據參考等功能，未來會有更多金融股數據整合進來，夥伴們就可以即時查看囉！

9月金控股獲利開獎

華南金（2880）9月EPS為0.13元，今年EPS累計為1.24元

富邦金（2881）9月EPS為0.42元，今年EPS累計為4.94元

國泰金（2882）9月EPS為0.33元，今年EPS累計為3.78元

開發金（2883）9月EPS為0.13元，今年EPS累計為1.05元

玉山金（2884）9月EPS為0.13元，今年EPS累計為1.04元

元大金（2885）9月EPS為0.13元，今年EPS累計為1.85元

兆豐金（2886）9月EPS為0.13元，今年EPS累計為1.92元

台新金（2887）9月EPS為-0.07元，今年EPS累計為0.85元

新光金（2888）9月EPS為0.02元，今年EPS累計為-0.05元

國票金（2889）9月EPS為0.02元，今年EPS累計為0.46元

永豐金（2890）9月EPS為0.12元，今年EPS累計為1.29元

中信金（2891)9月EPS為0.18元，今年EPS累計為2.44元

第一金（2892)9月EPS為0.09元，今年EPS累計為1.4元

合庫金（5880）9月EPS為0.1元，今年EPS累計為0.99元

9月銀行股獲利開獎

彰銀（2801）9月EPS為0.08元，今年EPS累計為0.94元

京城銀（2809）9月EPS為0.61元，今年EPS累計為4.05元

台中銀（2812）9月EPS為0.11元，今年EPS累計為0.94元

臺企銀（2834）9月EPS為0.07元，今年EPS累計為1.03元

高雄銀（2836）9月EPS為0.06元，今年EPS累計為0.56元

聯邦銀（2838）9月EPS為0.07元，今年EPS累計為0.84元

遠東銀（2845）9月EPS為0.09元，今年EPS累計為0.84元

王道銀行（2897）9月EPS為0.07元，今年EPS累計為0.74元

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

金控股 2881富邦金 2885元大金 2891中信金 國票金 2886兆豐金 2883開發金 EPS 2812台中銀 臺企銀

延伸閱讀

中信金（2891）EPS創下歷史同期新高！ 她：還是已公布獲利10家金控中的冠軍

升息悄結束了嗎…該手刀進場債市？試算00679B、00720B報酬更勝當房東

00929績效打贏00878、0056該改存？ 她曝爆紅三原因：穩定月配和驚人報酬

0056配息1.2元該買進嗎？ 專家幫你算出便宜、合理、昂貴股價是多少

相關新聞

7金控1銀行三季獲利賺贏去年…壽險從大幅衰退到逐漸追上！ 專家曝開發金（2883）亮點

開發金（2883）：9月稅後獲利為21.39億元，月增32%；累計今年前三季稅後淨利達175.59億元，年減13.63％，每股盈餘（EPS）1.05元。

她將聯強（2347）第二批賣出：股價67.6元報酬率接近15％…Q4業績有望慢慢再拉升

聯強（2347）股價上漲3%多來到67.6元，我的報酬率也接近15%左右了，今天決定再賣一些，這是賣掉的第2批，這次是用股價光譜的新策略來買的，到目前為止的成果很不錯。

航空業9月業績高飛 華航、長榮航領軍反彈

航空業9月營收高飛，華航（2610）、長榮航（2618）「9月單月、單季及累計前三季」營收同創歷史同期新高；台灣虎航（6...

聯策13日上市競拍底價為25元 11月2日正式掛牌上市

聯策（6658）為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股2,842張，其中2,024張採競價拍賣，將於10月13日起...

春雨營收／9月6.69億元 審慎樂觀看待後市

春雨（2012）9月自結合併營收6.69億元，較8月減少18.4%；累計前九月合併營收為新台幣62.38億元，較去年同期...

金控犀利…9月獲利倍增 富邦金EPS 4.94元最佳

國內14家上市金控獲利全數出爐。今年9月14家金控合計稅後純益279.93億元，年增近一倍，累計前九月稅後賺進3,394...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。