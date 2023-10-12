7金控1銀行三季獲利賺贏去年…壽險從大幅衰退到逐漸追上！ 專家曝開發金（2883）亮點

截至上個月的整體金控獲利突破3千億元，並且累計獲利轉為正成長，只要接下來第四季所公布的獲利表現穩定，全年挑戰4千億獲利的可能性就會提升，但雙十連假期間又多了以巴戰線的不穩定因素，還好目前市場反應不大。

截至目前，大部分金融股累計EPS都來到1元附近或以上，壽險型金控股的獲利也從年初大幅衰退，到目前逐漸追上去年同期表現；金控雙雄富邦金、國泰金，股價從去年底至今也一路緩步墊高的型態，雖然第三季股價遇逆風，但中長期多頭的趨勢未變。

而台新金9月踩到「鑽石」坑，單月EPS成為負值，與持有個股的評價損失有關，讓原本的成長王寶座拱手讓給京城銀；反而新光金本月自結回穩，但壽險主業仍是單月虧損狀態，主要受銀行子公司的獲利拉抬而翻正。反正新光金就是不期不待。

截至9月自結，累計EPS達成率超過去年全年表現的共有7家金融股，相關數據如下。

2023年累計獲利較去年達成率>100％（7金1銀）：

富邦金、國泰金、開發金、元大金、兆豐金、國票金、中信金、京城銀

代表年底前剩下的月份只要躺著賺，獲利都會比去年表現優異，當然賺越多股民才能領越多啦！

目前達成率95％以上準備聽牌的有：華南金、聯邦銀，期待10月開出紅牌囉！

一如老牛昨晚所說，「開花」就是開發金（2883）；開發金終於到達低標，獲利超越去年了！也一起分享在金融股獲利追蹤文章中，老牛對它的獲利簡評：

開發金（2883）：9月稅後獲利為21.39億元，月增32%；累計今年前三季稅後淨利達175.59億元，年減13.63％，每股盈餘（EPS）1.05元。主要受惠中國人壽金雞母，美元兌新臺幣持續升值，加上實現投資獲利挹注整體財務表現；而凱基銀行、證券同樣也有穩健營運的績效，反而是中華開發資本呈現單月虧損，受投資市場回檔整理，而影響評價所致。

老牛整理了35檔金融股便宜價即時監控資訊，包含「買點監控」、「每月獲利」、「預估股利」、「歷年獲利表現」。並且在9月將原先25檔金融股納入「證券股」至35檔，目前包含14家金控、11家銀行股、10家證券股，還有「存多少張月領一萬元」的數據參考等功能，未來會有更多金融股數據整合進來，夥伴們就可以即時查看囉！

9月金控股獲利開獎

華南金（2880）9月EPS為0.13元，今年EPS累計為1.24元 富邦金（2881）9月EPS為0.42元，今年EPS累計為4.94元 國泰金（2882）9月EPS為0.33元，今年EPS累計為3.78元 開發金（2883）9月EPS為0.13元，今年EPS累計為1.05元 玉山金（2884）9月EPS為0.13元，今年EPS累計為1.04元 元大金（2885）9月EPS為0.13元，今年EPS累計為1.85元 兆豐金（2886）9月EPS為0.13元，今年EPS累計為1.92元 台新金（2887）9月EPS為-0.07元，今年EPS累計為0.85元 新光金（2888）9月EPS為0.02元，今年EPS累計為-0.05元 國票金（2889）9月EPS為0.02元，今年EPS累計為0.46元 永豐金（2890）9月EPS為0.12元，今年EPS累計為1.29元 中信金（2891)9月EPS為0.18元，今年EPS累計為2.44元 第一金（2892)9月EPS為0.09元，今年EPS累計為1.4元 合庫金（5880）9月EPS為0.1元，今年EPS累計為0.99元

9月銀行股獲利開獎

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