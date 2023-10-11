台塑化營收／9月703.76億元、年月雙增 售價增加帶動月增

台塑化（6505）今（11）日公布9月營收703.76億元，月增2.2%、年增0.93%；累計前九月營收5,366.97億元，年減17.92%。公司表示，9月營收呈現月增主要是銷售價差增加，年增主因則是銷售量的增加。

台塑化指出，9月營收703.76億元，比8月的688.47億元，增加15.28億元、增幅2.2%；其中，銷售量差減少26.2億元，銷售價差增加41.5億元。對比去年9月營收697.29億元，增加6.46億元、增幅0.9%。

煉油事業9月營業額比8月減少1.3%。在售量方面，9月原油煉製量14,720千桶（每日491千桶，30天），比8月原油煉製量14,936千桶（每日482千桶，31天）減少216千桶，加上受部分外銷油品船期影響，產品總銷售量15,755千桶，比8月17,110千桶減少1,355千桶；不過，售價方面，9月產品每桶平均售價比8月增加6.3美元，主要係杜拜原油每桶比8月上漲6.8美元。

烯烴事業9月營業額8月增加7.9%。售量方面，9月乙烯產量14.6萬噸（產能利用率55%，30天），與8月產量14.6萬噸（產能利用率53%，31天）相當，產品總銷售量40.1萬噸，比8月37.2萬噸增加2.9萬噸。

售價方面，9月全產品每噸平均售價比8月增加43美元，主要受輕油價格上漲及市場供給減少影響，乙烯、丙烯及丁二烯每噸平均售價分別增加35美元、43美元及213美元，另裂解汽油每噸平均售價增加49美元。

對比去年同期，銷售量差增加24.9億元，銷售價差減少18.4億元。其中，煉油事業營業額比2022年9月增加0.6%；售量方面，今年產品總銷售量15,755千桶，雖比去年同期16,118千桶減少363千桶，但因代進口中質輕油比去年同期增加1.5萬噸，反使營業額增加。售價方面，2023年9月杜拜原油每桶均價比去年同期上漲2.4美元，因受外銷油品對原油價差比去年同期減少，產品每桶平均售價比去年同期減少0.4美元，但受匯率影響，產品每公秉均價反比去年同期增加440新台幣元。

至於烯烴事業部分，今年營業額比2022年9月減少1.2%。售量方面，產品總銷售量40.1萬噸，比去年同期38.6萬噸增加1.5萬噸；不過2023年9月全產品每噸平均售價比去年同期減少21美元（其中：乙烯-45美元、丙烯-23美元、丁二烯+61美元、裂解汽油+34美元）。