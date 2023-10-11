中信金（2891）EPS創下歷史同期新高！ 她：還是已公布獲利10家金控中的冠軍
看到中信金的前3季獲利在前幾天已經公布了，因為前一兩週買在股價光譜的便宜價，看到這個消息也分享一下順便做個紀錄。
中信金前3季的稅後淨利約485億元，比去年成長超過3成以上，而EPS則是有2.44元，除了創下歷史同期新高以外，也是這10家目前已公布獲利金控中的冠軍。
中信金是以「銀行」為主要獲利的金控，銀行的成長來自3個地方：
1.放款的成長以及利差擴大
2.財富管理業務上因為多元化商品回到疫情前的水準
3.信用卡消費金額提升，比去年同期成長大約3成
也就是說今年以來，不管是存放款、信用卡業務還是手續費收入都有顯著的成長，帶動中信銀前3季累計獲利成長10%來到約317億元，創下歷年來次高。
而且除了銀行端之外，壽險端的台灣人壽熬過防疫險低潮，未來不會再出現理賠支出的變數，前3季稅後淨利144億元，也成長了將近2倍，這些都貢獻中信金繳出很好的獲利。
看到這樣的好消息很開心，那不管股價之後是上漲還是下跌也都很好，因為我一樣抱持上漲就賺價差，下跌就買更多同時也領股息的心態。
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