台塑四寶 周三秀業績

台塑四寶將在11日發布2023年9月暨第3季業績說明及經營展望。由於第3季油價持續走強，法人認為，將有助於台塑化營收、獲利成長；而在油價帶動成本支撐下，加上進入下半年塑化旺季，台塑、南亞也可較第2季成長；至於台化第3季營收雖然有望轉強，不過獲利部分變數仍大。

台塑於9月初時曾預估，由於原油價格上漲，推升石化產品行情，且第3季為傳統需求旺季、第3季開工率比第2季高，認為第3季營業額可比第2季增加，且本業獲利明顯改善，加上轉投資收益增加，第3季獲利可望優於第2季。

南亞也預估第3季營收可較第2季增加，主因人工智慧應用推陳出新，手機、穿戴式行動裝置等電子消費新品進入備貨旺季，銅箔、銅箔基板、環氧樹脂等銷售量成長，電子材料第3季營收增加。

同時，油價上漲也支撐化工產品價格，加上2EH亞洲主要生產商集中在8、9月停車定檢，市場供應緊張下，將帶動可塑劑系列產品價格上揚，化工產品第3季營收將可增加。

台化指出，第3季營收確定比上季改善，預期將有兩位數增長可能，主要是銷售量成長、銷售策略變更，在市況低迷且產能過剩的市場上取得成績，且油價上漲牽動售價上揚，原本售價不利的情況變得有利。

台塑化表示，8月下旬大西洋區煉廠持續發生事故，且9月歐美逐步進入煉廠密集檢修期，支撐近期歐洲柴油價差，加上9、10月印度及中東主要煉廠定檢，柴油供給減少，新加坡柴油價差亦可維持高點，讓煉油利差可期。