國產營收／集團多元優勢布局 9月國內年增逾8％

國產建材（2504）積極往全建材集團布局，旗下國宇建材的ALC輕質磚，今年產能穩健出貨、同時開發ALC板片新產品擴大市場，獲利倍增；加上全台科技建設帶動混凝土需求，集團9月集團營收維持超過16億元高檔的16.9億元、國內本業營收更較去年增8.47％，達到14.53億元。

國產建材集團持續創新DNA，積極布局碳競爭力與綠色設計，繼全集團獲得英國BSI的碳盤查國際認證之後，碳礦化混凝土也獲得CETES新材料新工法驗證，並積極推動碳管理進程，超前部署2050年達成碳中和的環境永續願景。同時根據該策略，貫徹到全建材集團布局與資產活化，旗下的國宇建材開發優質綠建材「ALC板片」新產品，同時與學業界在台北、高雄一起合作舉辦研討會，總共獲得數百名業界與學界人士的踴躍參加、市場需求可期。

國產建材實業指出，風靡全球的ALC輕質磚，是目前「輕隔間與外牆系統」中質感最接近傳統紅磚或是RC的實心牆體，由於施工簡單、經濟高效，具備防火、隔熱、隔音、吊掛、耐震等優異性能，逐漸成為輕隔間市場新寵。這次在台北與高雄與混凝土學會等學界合作舉辦「2023 ALC建材技術研討會」，聚焦材料性能與施工操作，席間獲得非常熱烈討論，業界普遍看好國宇ALC輕質磚與板片新產品普及推廣，共同構建建築結構安全，打造綠色永續城市。

因此在全建材集團布局邁大步向前走，國產建材實業9月的營運受惠於源源不絕的全台科技廊道大建設，衝高了集團營收來到16.9億元，累計1-9月為153.53億元，與去年累計營收相較，若扣除今年第1季售出大陸常熟廠的比較基期因素，整體呈現相當穩健的營運態勢。其中與混凝土相關的本業，9月份國內營收為14.53億元，與去年同期年增8.47％，1-9月累計營收為128.95億元，與去年同期相較，年增4.43％。

展望未來的營運優勢，除了持續碳競爭管理的永續創新進程，國產建材實業集團積極推動資產活化，旗下的南港大型開發案交由利晉工程後、已進入實質興建階段，正如火如荼進行連續壁與基樁工程，同時邀請國際知名的ARUP台灣奧雅納工程顧問負責工程設計規劃，目前已通過耐震設計標章與結構外審，預計於2027年完工。由於位於東區門戶軸心區域，坐擁南港車站四鐵共構題材，也是通往規劃中宜蘭高鐵的正門戶，隨著南港房價、地價不斷創新高，潛在開發利益相當龐大，可望點燃集團營運的獲利優勢大未來。