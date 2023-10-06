晶呈科營收／9月5,122.9萬元、月年雙減 新品明年發酵

特殊氣體廠晶呈科（4768）今（6）日公告9月營收為5,122.9萬元，月減20.95%、年減62.12%；第3季營收1.69億元，季減15.49%；累計前九月營收6.16億元，年減19.94%。公司表示，本月營收較去年同期減少，乃因客戶需求減少，展望未來，隨新產品陸續試產、交付認證，包括去光阻劑在內的新品效益將於明年開始發酵。

晶呈科表示，9月營收較上月減少，係因特殊氣體外銷客戶需求減少，及整體市場需求仍未見穩定回升；較去年同期減少，係因去年同期雷射氣體缺貨下集中出貨基期較高。

展望未來，正持續布局去光阻液（Stripper）產品，除研發新品項外，晶呈二廠也已規劃設置288噸的去光阻劑產能，目前設備已陸續進駐，也接獲新客戶訂單，更有超過雙位數的客戶洽談樣品測試中，明年將有機會逐步放量。

至於新廠進度部分，目前晶呈二廠持續進行試產線建立與優化利用率中；規劃中的三廠，今年4月取得土地後，現正進行產線配置設計中。