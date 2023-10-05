鴻海（2317）預估營收月增15-20％！ 不過即便9月五千多億還是「年減」

【文．玩股講客人】

2023年第二季EPS繳出2.38元，出現年減0.83%，這也值得讚許。因為第二季營收是年減14%的雙位數衰退，照理過去的慣例而言，EPS出現雙位數以上衰退是可預期的...

還記得我在四月「鴻海買這個價位根本高勝率？2023年第一季回顧及全年展望來囉！」發表的重點嗎？一共有兩個部分：

技術面：無法突破120元的慣性，股價最低維持在淨值104元附近。

基本面：蘋果賣得好，營收當然好。

時隔半年，我們來驗證一下，到底當初說的正確性有多少？有問題當然也要立即調整策略。

鴻海（2317）近半年的技術分析

鴻海(2317) 技術分析

從這半年來看，鴻海最高價出現在6月27日盤中的116.5元，而後續因為除息的關係又往下走，7月10日跌至104.5元，後續雖然一路震盪，但就是沒有跌破這個位置。妙了，這完全跟我半年說得如初一徹！觀察法則依然適用。

鴻海 (2317)股價淨值比河流圖

再來是淨值比的部分，第二季季報開出來，每股淨值稍微下滑來到100.47元，再從股價淨值比來看，鴻海還是黏著一倍附近，甚至還有稍微往上走，但大方向原則也沒變，鴻海這半年來依舊跟著淨值發展。

從技術面及基本面角度而言，我在半年前歸納出鴻海的觀察原則及邏輯，截至目前為止依舊沒什麼改變，所以看到現在的走勢發展，是不是早預告？應該不意外吧！

鴻海（2317）基本面近況追蹤

鴻海 (2317)每月營收

每月營收也如預期，因為2022年下半年電腦拉貨潮，所以2023年單月營收從二月到八月都是衰退，半年前我寫鴻海是連續三個月衰退，現在又連續衰退四個月，不過累積營收看起來其實還好，因為前八月累積營收衰退約5.07%，如果以累積營收的角度來看，鴻海在疫情後的抗性越來越強，因為前幾年衰退動輒都是雙位數的衰退，不過這幾年在疫情出現之後，加上集團不斷優化產品組合並發展多元事業體，現在營收衰退也不大，但年增起來又會很猛。所以鴻海轉型到底行不行？從營收來說，也算是相當優異。

今年蘋果手機睽違多年熱銷，也帶動鴻海印度廠的稼動率拉高，九月營收，自然可以期待一番。但如果以相對值來對照，未看先猜，九月營收衰退機率高，因為2022年九月營收是八千多億元，但今年的月營收大概也才四千多億而已，所以假設蘋果代工產品即便熱銷，讓鴻海營收衝高到五千多億好了，其實還是會衰退，另外還有一件事要提醒你，那就是月增率，四月我寫文的時候，正好也是營收月增，五月也是，而七月份更出現雙位數的月增10.98%，所以接下來開出的九月營收，很有可能是五千多億而且是年減，但月增可能會超過雙位數，甚至接近15-20%的月增水準，呼應蘋果手機熱銷暢旺的業績。

鴻海(2317) 財報三率

從鴻海三率來看，揮別第一季的衰退，第二季又恢復成長，而且還是三率三升，但第一季也不算是什麼嚴重衰退，當時是受到存貨水位下降，所以才提列了評價損失。此外還有一個重點是夏普虧了197億元，這是業外投資的衰退，所以稅前淨利率也從2022年第一季2.62%下滑到1.4%，不過2023年第二季的稅前淨利率又回血到3.66%，甚至創下近期的新高，這代表鴻海營運還是非常有一套，而2023年營運展望相對2022年又是衰退的，這也彰顯出三率三升的珍貴，畢竟財務優化的難度也更高。

鴻海 (2317)每股盈餘

從獲利成績單來檢視，2023年第二季EPS繳出2.38元，出現年減0.83%，這也值得讚許。因為第二季營收是年減14%的雙位數衰退，照理過去的慣例而言，EPS出現雙位數以上衰退是可預期的，只不過是日常，結果EPS居然出現「異常」僅衰退不到1%，從這方面來看，你也不得不肯定，後郭台銘時代的鴻海逐漸脫胎換骨，營運狀況越來越好。而九月份蘋果手機的熱銷，也等於是拉了第三季季報的尾盤，同時消弭第四季可能出現的營運衰退壓力。

鴻華先進怎麼看？

我知道，只要提到鴻海，大家都會特別關心鴻華先進上市進度，但老實說，目前獲利量能還沒放大，雖然對集團長期發展當然是好事，但以我為例，這是「長期」利多而非現在進行式，就目前而言，接下來多關心印度廠及蘋果手機的後續銷售情形，這才是決定2023年獲利的關鍵。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：鴻海近期走勢，半年前早就已預告！緊接著Q4展望該注意什麼？