她小買中信金（2891）價格24.3元：若跌殖利率上升…漲就賺價差！

這一個多月來，看到中信金（2891）股價在光譜的便宜價徘徊，觀察了一陣子，今天再次回到綠色區間後，決定小小買進一點，買在24.3元。

中信金長年的股息都是發1元，因此也被稱為「1元金」，買進後繼續下跌的話，殖利率會從現在的4.x％慢慢往上升，我也會越買越多，每年都能領至少4％多的股息。

也會有大大問說，那要是股價上漲，殖利率不是會下降嗎？對呀！不過這樣我就賺到價差了呀；這次也是預計至少賺10％以上再慢慢考慮要不要賣出了。

PS：我買的股票常常繼續跌，請不要跟單喔！

溫馨提醒：以上只是個人投資記錄，非任何形式個股買賣建議，投資之前請獨立思考、不要跟單，自己為自己的錢負責喔！

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