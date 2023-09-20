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iPhone 15上市鴻海（2317）準備起飛？ 網大酸：股價上看100元

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果iPhone 15預購表現優於預期。（記者黃筱晴／攝影）
蘋果iPhone 15預購表現優於預期。（記者黃筱晴／攝影）

蘋果iPhone 15高階Pro機種首度導入鈦金屬邊框，讓新機更輕、更抗刮，成功帶旺買氣，掀起機殼業新革命，主力供應商鴻準（2354）扮演關鍵角色，受惠最大。PTT網友討論「鴻準2354要起飛了嗎？」有投資人感動表示，終於要解套了，直呼「股價上看100元，比肩鴻海，鈦賺了，無腦歐印！」

iPhone 15 Pro系列是首款採用航空級鈦合金設計的iPhone，與美國航太器在火星任務中使用的合金相同。鴻準為iPhone 15 Pro系列鈦金屬邊框主要供應商，持續在蘋果高階機種零組件扮演吃重角色。

一名網友在PTT發文表示，「鴻準2354要起飛了嗎？」他出，開盤直接一根，60T的網友可以解套了，九月股價上看80元、十月上看100元，「比肩鴻海，終於等到了？」

其他人則留言「拉一根出貨嗎」、「出貨囉」、「鈦噴啦」、「噴噴噴」、「鈦就比較貴」、「好看，但是大家都拿來裝殼怎辦」、「買啦那次不買」、「iPhone賣爆無腦歐印了吧」、「淘寶的鈦眼鏡也賣爆了」、「手機革命X 炒股」、「之前不是說賣不好，結果主力都靜靜吃貨」、「鴻準要吃任天堂新機大單啦」。

但也有人說「都漲一根上去了，還是買大哥安全點」、「不是說會退色嗎」、「股本好大，散戶好多，董監持股怎麼那麼少」、「本來就有的材料」、「最後逃命」、「鈦加工成本可能到甜蜜點了吧」。

鴻準 iPhone 15 蘋果 鴻海2317

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