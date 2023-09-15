軍工股表現後繼乏力 但這檔連拉兩根漲停、飆上天價

台北國際航太暨國防工業展開展第二天，軍工股表現仍是後繼乏力，多檔指標股開高後翻黑，但具軍工概念的碳纖維冰上曲棍球桿龍頭廠波力-KY（8467）則是連續兩天飆上漲停，今（15）日開高後衝上漲停86.1元鎖死，創下歷史新高價。

波力-KY表示，集團與漢翔（2634）在複材特定項目業務已獨家合作四年，近日在飛機複材次結構件業務，也已取得漢翔客戶的航太供應商ID認證碼。

波力集團在台中大里設立航太級複材研發中心，專注飛機內艙碳纖維複材零組件及航空複材次結構件產品開發，去年4月通過取得AS9100D航太品質系統認證，預計2024年第1季投入量產。

波力-KY說，在航空飛機座椅碳纖維零組件市場上，將切入未來20年四萬架新飛機航空座椅市場，同時看好每隔六年，飛機內艙航空座椅還有改艙換新的剛性需求使用量將開始出籠。

外貿協會主辦的「2023台北國際航太暨國防工業展」登場，展覽規模創歷史新高，是國內目前唯一橫跨國防、航太、無人系統載具及軍規部品產業專業展，吸引許多國外大廠前來參展。

這次展會國內由國防部領銜，參展廠商包括漢翔等指標廠商，加上國際軍工與航太大廠，參展規模創高，預期觀展的人數也將衝破歷史紀錄；國內參展廠商，包漢翔、雷虎、中光電、經緯、台灣希望創新、亞航、創未來、鐳洋、群創、長榮航太、精剛、JPP-KY等。

但軍工展進入第二天，軍工股表現卻是後繼乏力，漢翔、雷虎、千附精密等仍是開高走低，盤中翻黑，千附精密盤中跌幅逾半根停板，長榮航太、寶一、中光電跌幅逾3%，盤面上上漲的軍工股僅榮剛、全訊、神基、波力-KY等少數個股。

波力-KY以80元開出後再往上拉升，盤中衝上漲停86.1元，創歷史新高，連續第二天衝上漲停，為軍工股中強勢上漲的個股。