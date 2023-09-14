14家金控8月份獲利表現公布！ 他：台新金（2887）是年增率冠軍

14家金控8月份獲利表現

大家好我是蜜蜂爹，來聊聊，14家金控8月份獲利表現。

各項冠軍獎座

年增83.29%

單月獲利冠軍：中信金(2891)

單月獲利77.03億

累計獲利冠軍：富邦金(2881)

累計獲利623.80億

累計EPS冠軍：富邦金(2881)

累計EPS 4.75元

我們可以看到，富邦金和國泰金雖然9月份的年增率是負的，但其實富邦金、國泰金目前獲利表現已經賺贏去年整年了唷！主要因為去年9月開始受到防疫保單拖累，所以去9月~12月都是虧損狀況，但這兩間目前都賺贏去年整年，所以下個月獲利表現是正成長應該沒有問題。

新光金能由虧轉盈嗎

新光金控發言有說到：「新壽虧損主要有三因素，包括股利及資本利得皆比7月來得少，加上匯損擴大，因而單月呈現虧損，不過，整體金控的累計虧損已比上半年大幅改善」。

「至於接下來能否維持獲利，新光金表示，由於CS跟NDF匯兌避險成本仍維持高檔，所以是一個不小的挑戰，也會力拚全年轉虧為盈，但主要關鍵還是要看避險成本，同時也需觀察未來台幣走勢」。

所以投資朋友可以關注未來展望，或許在改朝換代的新董座代領下，獲利與股價能正成長！

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