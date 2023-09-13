金融股「6金1銀」較去年達成率大於100％！ 專家：14家獲利動能持續推升中
累計至8月的金控股獲利，整體突破3000億元，由原本的7月累計獲利年減1.4%，8月累計轉正成長1.01%，14家金控股的獲利動能持續推升中。
而8月的整體銀行獲利234億元，較去年同期僅多賺1.86億元，與存放利差縮小有關。至於8月整體壽險獲利117.7億元，則較去年同期多賺22%，除了去年低基期因素外，還有台幣貶值來助攻。
在8月獲利解析文中，老牛來拆解4家金融股，富邦金的部份公開給大家參考，還有中信金、兆豐金、京城銀，就請大家到文章中看完整內容囉
富邦金(2881)：富邦金8月自結稅後淨利69.31億元，累計前8月稅後淨利623.80億元，每股稅後盈餘(EPS)為4.75元。其中銀行子公司單月及累月稅後淨利皆達歷史同期新高、富邦產險擺脫防疫理賠的魔咒，自4月以來連續5個月都有獲利，壽險子公司則因上個月高基期的表現，8月略為遜色。
這次值得留意的有兩點：
1.去年9-12月壽險型金控股烙賽，富邦金甚至出現連3個月EPS為負值；但是現在急起直追，累積獲利年減率有大幅縮小跡象；這與去年同期的低基期、以及今年利空消彌有關。
2.截至8月自結，累計EPS達成率超過去年全年表現的共有7家金融股，相關數據如下。
2023年累計獲利較去年達成率>100%(6金1銀)：
富邦金、國泰金、元大金、兆豐金、國票金、中信金、京城銀
代表年底前剩下的月份只要躺著賺，獲利都會比去年表現優異，當然賺越多股民才能領越多啦！
目前金融獲利排名老牛簡單統計給夥伴：
8月金融EPS獲利王：富邦金
2023年累計獲利王：富邦金
2023年累計獲利成長Top3：台新金、京城銀、聯邦銀
2023年累計獲利衰退Top3：新光金、富邦金、開發金
金融股獲利統計：金控、銀行股
華南金(2880)8月EPS為0.17元，今年EPS累計為1.11元
富邦金(2881)8月EPS為0.56元，今年EPS累計為4.75元
國泰金(2882)8月EPS為0.39元，今年EPS累計為3.45元
開發金(2883)8月EPS為0.1元，今年EPS累計為0.92元
玉山金(2884)8月EPS為0.07元，今年EPS累計為0.91元
元大金(2885)8月EPS為0.19元，今年EPS累計為1.72元
兆豐金(2886)8月EPS為0.21元，今年EPS累計為1.79元
台新金(2887)8月EPS為0.09元，今年EPS累計為0.92元
新光金(2888)8月EPS為-0.02元，今年EPS累計為-0.07元
國票金(2889)8月EPS為0.06元，今年EPS累計為0.44元
永豐金(2890)8月EPS為0.14元，今年EPS累計為1.19元
中信金(2891)8月EPS為0.39元，今年EPS累計為2.26元
第一金(2892)8月EPS為0.11元，今年EPS累計為1.31元
合庫金(5880)8月EPS為0.06元，今年EPS累計為0.89元
彰銀(2801)8月EPS為0.11元，今年EPS累計為0.86元
京城銀(2809)8月EPS為0.45元，今年EPS累計為3.44元
台中銀(2812)8月EPS為0.12元，今年EPS累計為0.83元
臺企銀(2834)8月EPS為0.09元，今年EPS累計為0.96元
高雄銀(2836)8月EPS為0.05元，今年EPS累計為0.5元
聯邦銀(2838)8月EPS為0.1元，今年EPS累計為0.77元
遠東銀(2845)8月EPS為0.13元，今年EPS累計為0.75元
王道銀行(2897)8月EPS為0.09元，今年EPS累計為0.67元
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