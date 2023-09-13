台積電（2330）首次季配3元…明除息要參加嗎？ 專家：12次中高達9次一天就填息
台積電首次季配息3元
台積電昨天召開臨時董事會，近期將投資入主ARM及IMS，這兩家公司都是半導體生態系重要一環。跟上下游都打好關係，才是公司的軟實力所在，繼續在產業當中保持領先地位。身為台積電奈米股東，當然是樂見所投資的公司，把錢用於投資未來！
明日除息3元
當然公司越賺越多，投資人所得到的股利回饋也是越領越多。台積電從2019年開始改為季配息，一開始只配2元，陸續增加到2.5元、2.75元，再到現在發出3元股利，一年總共可以領到12元股利，投資人肯定是非常開心。
我在「存股心法」中，跟大家分享過「調整成半年配或季配息的公司，具有長線投資價值」，代表公司現金充沛、並且配息制度完善，再加上獲利穩定，才能夠調整配息方式。例如：光寶科、台積電、義隆、聯發科…等，都是在老牛私藏股清單當中；然後找出合理偏低時買進，才能安心的「左領股息又賺價差」。
台積電明天除息3元 最後再提供一個數據
台積電配息3元起：在近12次配發股息時，有9次1日就填息，最長15天就填息，老牛維持定期定額持續幫小孩存。
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