統一營收／8月創歷史新高 本業、小金雞統一超表現強勁

食品龍頭統一（1216）11日公告8月營收為575.4億元，年增18.27%，創下歷史新高，食品本業受惠於解封後中元節表現強勁，加上轉投資小金雞統一超（2912）有亮眼成績所致；今年前八個月累計營收為3,804.8億元，年增8.5%，同樣創下歷史新高點。

由於8月有熱高溫商機以及中元節普渡，帶動統一飲料和泡麵，以旗下量販店家樂福來說，統一旗下各泡麵品牌成為重點陳列，家樂福表示，光是今年7月，泡麵銷量第一名為統一肉燥麵袋裝，就賣出750萬袋；第二名為統一泡麵品牌「來一客」鮮蝦魚板風味杯裝；另外，飲料方面，即飲包裝茶飲領導品牌「茶裏王」無糖綠茶也在電商賣出不錯成績。

統一超今年8月營收為275.1億元，年增加7.2%，創下歷史同期新高，歷年單月次高紀錄，主要因台灣7-ELEVEN持續展店，截至8月底店數6,779家，去年同期店數6,542家相比，淨增加237家；統一超今年前八個月累計營收為2,084.7億元，年增9.73%，創歷史新高。

而8月也受惠於暑假旅遊、父親節、七夕情人節、中元節、防颱與開學備品等節慶節令商機，也讓鮮食、咖啡、包裝零食與麵食需求量大增，帶動相關類別業績成長一至三成；還有搶攻熱商機，思樂冰與霜淇淋開發話題新品，滿足高溫體感需求。

轉投資事業包括菲律賓7-11、上海7-11、康是美、浙江7-11、統一藥品等，均挹注整體營收成長。

因應倒數一個月暑假高溫、出遊人潮、颱風就近買需求，門市積極備貨，滿足需求量大增的零食、麵食、常溫飲品消費需求。看好各大風景區出遊人潮，聚焦泰安、東山等國道型、交通型商場經營，挹注商場業績穩健向上。

把握中元節、中秋節雙節慶商機，台灣7-11商品開發多款應景零食箱、普渡供品、中秋禮盒，祭出多項民生必需品優惠，同時攜手宮廟推出宮廟隨取卡、代客普渡服務，更串聯i划算、i預購雙數位服務平台推廣，開創業績新成長曲線，帶動相關類別業績成長一至三成。

由於9月將進入超商淡季，統一超表示，9月有開學季、中秋節、換季食飲與用品生活需求，持續藉由話題商品與主題式全店行銷活動以刺激買氣。