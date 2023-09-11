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基泰董座請辭、總座落淚 仍苦吞第二根跌停 若再跌恐陷票面保衛

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
大直建案災損重大訊息說明會 ，董事長陳世銘在會場直接宣布辭職走人，總經理馮先勉（左）在記者會中也一度淚灑會場。記者邱德祥／攝影
大直建案災損重大訊息說明會 ，董事長陳世銘在會場直接宣布辭職走人，總經理馮先勉（左）在記者會中也一度淚灑會場。記者邱德祥／攝影

基泰（2538）因建案「基泰大直」爆出鄰屋坍塌、傾斜事件，昨日召開重訊記者會，董事長陳世銘宣布辭職，總經理馮先勉則表示，內部初步評估，重建戶數25戶、金額約2.475億元，加上台北市政府遞狀申請中假扣押金額約0.62億元，基泰不會有財務困難、甚至脫產的問題；不過，股價今（11）日仍是跌停深鎖，排隊賣單超過1.6萬張，苦吞第二根跌停，若跌勢不止，恐陷入票面保衛戰。

基泰因建案「基泰大直」造成鄰屋傾斜、坍塌多日後，昨日召開重訊記者會，與台北市政府達成三點共識，一，承諾成立1億元信託帳戶，用來協助救災、復原及安置災民；二，受損25戶以公辦都更方式進行重建；三，提供三年租金予受災戶。

董事長陳世銘昨日露面，多次鞠躬向受災戶、北市府、社會大眾道歉，當場宣布辭去董事長一職，後續由總經理馮先勉接手；馮先勉強調，將全力配合重蓋，一定負責到底。

基泰在上周五重跌停後，今日仍是跌停深鎖，早盤以12.05元跌停開出，排隊賣單超過1.6萬張，已逼近7月間的低點，若是持續重挫，10元票面是否有守也有待觀察。

基泰建設

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