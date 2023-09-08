玉山金（2884）獲利輸中信金（2891）股價卻高出許多？專家：配股EPS被稀釋

投資人存金融股，大多是想要把股票當成「長期飯票」，目的是每年拿到穩定的股利現金流。通常股利又可以分成現金跟股票兩種，到底哪一個比較好呢？玉山金同時配現金又配股票，投資人很開心；中信金賺得多卻配得少，被投資人譏成「一元金」。其實凡事都要回到原點，要知道只有當公司賺錢時，才有能力發放現金跟股票股利，所以「賺錢、獲利成長」才是最好的，將來才有發更多股利的本錢。首先來講解一下現金股利、股票股利、填權息的觀念。

1.現金股利：發放現金，又稱為股息。例如2023年中華電每股發放4.702元現金股利，如果持有1張(1,000股)可以拿到1,000*4.702=4,702元現金(通常會扣掉10元的匯款費用)。

2.股票股利：配發股票。例如2023年玉山金(2884)發放0.19元現金跟0.38元股票股利，持有1張可以拿到1,000×0.19=190元現金，以及1,000×0.38=380元股票股利，但是1股的面額是10元，所以是配發380/10=38股。為何玉山金不乾脆發放0.57元現金股利？因為公司想要保留現金來擴充業務，發放現金股利會造成資金流出，發放股票則不需要成本，對公司來說反而最划算。投資人拿到配股之後可以在市場上賣出，便能拿到現金。

3.股本變化：配發0.38元股票後，投資人手中的1張股票會變成1,038股，增加了3.8%，同樣的公司的股本也會膨脹3.8%。如果往後公司的獲利沒有跟著增加3.8%，EPS就會被稀釋。拿下表來解說一下，某公司的股本為100億元，獲利10億元，EPS=1元；當公司發放0.38元股票股利後，股本膨脹成為103.8億元，如果獲利仍然維持在10億元，EPS會縮水成為0.963元，就有可能造成股價下跌。除非公司的獲利能夠成長3.8%到10.38億元，EPS維持1元才不會導致股價下跌。所以，股票股利並非越高越好，如果獲利沒有成長，你領到股利卻賠上價差，還是有可能會賠錢的。

4. 除權息參考價：配發現金股利稱為「除息」，配發股票則稱為「除權」，股票在除權息後股價會向下修正，稱作「除權息參考價」，計算的概念就是：除權息前總價值=除權息後總價值，要記住總價值並不會改變。

從上面的數學式可以看出，參與除權息並不會賺錢，繼續拿玉山金做說明。假設玉山金除權息前一天的收盤價為26.2元，當同一天除息(配現金)跟除權(配股票)時，要先計算除息。

A、除息參考價=26.2-0.19=26.01。除息就是將股息(0.19)從股價(26.2)中扣除。

B、除權參考價=26.01/(1+0.038)=25.06元。(除權0.38元就是1股配發0.038股)

C、除權息後每股拿到0.19元現金跟0.038股，股價變成25.06元。除權息後的總價值=0.19+(1+0.038)x25.06=26.2=除權息前的總價值。

填權息：當玉山金股價漲回除權息前一天的26.2元，便稱為填權息。此時每股賺到0.19元現金跟0.038股，總報酬=0.19+0.038×26.2=1.186元，報酬率=1.186/26.2=4.53%。由此可以見，除權息並不會讓你賺錢，只有填權息才會賺錢。 甚麼樣的股票可以保證填權息：如果一支股票的獲利每年穩定成長，股價上漲的機率是不是比較高，也就比較容易填權息。所以要挑選獲利穩定(成長最好)的股票。這邊要強調一下，填權息並非只看當年，例如中信金2023/08/04除息後，9月時尚未填息。但是2023年前8月每股賺進2.26元，全年EPS有機會問鼎3元。只要2024年發放不錯的股利，股價大漲時一樣可以將2023年的除息，一次填好、填滿。

配發股票股利的副作用就是會讓股本膨脹，進而稀釋掉EPS，從下表可以看出玉山金已經喪失獲利成長的動能。想要維持住EPS最簡單的方法就是停止發放股票股利，而是改以現金股利為主。但是玉山金過去是因為大方配股，投資人買單而讓本益比高人一等，如果停止配股後導致本益比下修，股價也會不好看的，這就是要注意的地方了。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。