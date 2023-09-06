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鴻海（2317）股價為何漲不動…股本較大？ 專家：反觀中鋼活蹦地跳上又跳下

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
鴻海8月營收呈現年、月雙減，預料9月將轉強。（本報系資料庫）
鴻海8月營收呈現年、月雙減，預料9月將轉強。（本報系資料庫）

今天有朋友問我，他一直很納悶，為什麼報紙每天都有鴻海（2317）的利多新聞，可是股價就不漲呢？

我說：「那是因為鴻海股本比較大的關係。」

不過後來想想也不太對，雖然鴻海股本高達1380億，不過人家中鋼（2002）股本1570億，也是活蹦地跳上又跳下...

後來我總結出了一個原因，主要是鴻海「太穩了」。

怎麼說呢？

2012年以來，鴻海每年獲利幾乎都是「穩穩」8塊錢，唯獨2020年掉到剩7.3塊，不過後面2年就站穩了10塊錢，股價也從長期均價80元提升到100元，此後一路盤到現在。

今年上半年鴻海獲利3.31元，雖然相較往年明顯衰退，不過市場也預期下半年AI會逐漸貢獻獲利，以目前的股價來觀察，大概率是穩穩站上10塊獲利。

反觀中鋼，2012到2018獲利普遍落在1~1.5之間中間，結果2020年直接縮到剩0.05塊，然後隔年又從0.05跳升到4塊，這是衰退9成後又成長80倍的概念。

於是股價也出現了從25塊跌到18塊，再從18塊漲到50塊的劇本。

這就說明了為什麼站在散戶的角度，是偏好操作中鋼>鴻海，除了一檔銅板價一檔鈔票價之外，更多的是股價的波動性。

其實就這點也不難理解，為什麼忽冷忽熱的女孩，總是特別吸引人。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

鴻海2317 2002中鋼 均價

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