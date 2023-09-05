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富邦金（2881）除權0.5元…太少？ 專家：用4號收盤價計算比現金股利還多

聯合新聞網／ 艾蜜莉
富邦金控。 富邦金控／提供
富邦金控。 富邦金控／提供

富邦金（2881）4日除權0.5元，原本我朋友還在苦惱，為什麼只有0.5元？我想她可能誤會了什麼...

因為發股票0.5元，等於每持有一張股票就會發50股，用今天的收盤價62.2元算下來，等於3110元的市值，這比富邦金今年發的現金股利還多呀！

除了我朋友的烏龍以外，4日盤中也另外收到一位大大的私訊，他說，自己存富邦金在前幾個月已經達成40張，等於之後配股剛好可以領到整整2張股票，再加上前2年也都有發股票股利，讓他的持股數增加很快。

確實，發股票股利對股東累積股數很有幫助，不過之前也有聊到，發股票很吃公司的賺錢實力，（獲利跟不上股本膨脹，EPS就會下降）但富邦金畢竟是金控獲利王，旗下富邦產險也從今年4月開始連4個月獲利了，富邦金前7月累積的稅後淨利554.49億元，也已經超過去年整年的獲利，發股票股利應該是綽綽有餘的。

前幾個月富邦金在宣布股利時，那時候其實就有提到，股票股利雖然會有短期稀釋獲利的情形，但也代表公司對未來經營績效的信心（很有把握）。

最後原本有些擔心這位大大只有存40張富邦金，可能會變成單一產業放了太高比例的資金，後來他說不用擔心，因為他有把等比例的資金也存在電信股、民生消費股上面，這樣我就放心了。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2881富邦金 EPS

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