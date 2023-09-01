最牛皮的那種…中華電（2412）比公債抗跌！專家：2023年上半年獲利也不在話下

【文．玩股講客人】

每次崩盤或大盤混亂，大家就會想到中華電信，因為這家公司非常抗跌，以近一個月的漲跌幅來看，加權指數下跌4.41%，中華電則是在同期上漲0.43%，千萬不要小看這一點點的漲幅，在這段期間多少股票動輒下殺10%、20%超過，例如AI概念股龍頭廣達就下跌接近15%，所以市場當然就會重新想到中華電。

人，就是這樣，大盤漲、熱門股飆，中華電信這種死魚股你就不屑，但遇到一個無預警的下殺，又會想到中華電信的防禦性超強，股性抗跌的實力又在AI大亂發揮出來了。

近一個月加權指數與中華電漲跌幅走勢

中華電主力獲利來自「個人家庭」

中華電之所以受到存股推崇，這也跟獲利模式有很大關係，這家公司相信不用我介紹，就連老阿公、老阿嬤曾經歷過股市萬點風光到腰斬賠光的人，聽到別人說股票就要打斷腿，只要跟他說中華電信獲利很穩定，規模又大又老，加上官股成分在裡面撐腰，他們也無法反駁。

那麼現在適合買進嗎？這就要從最新公布的半年報來觀察獲利組成了。從中華電2023年第二季季報來看，個人家庭項目上半年的總收入是668億元，比2022年同期642億元成長約26億元，企業客戶則在上半年貢獻346億元，相對2022年同期336億元增加大約10億元。

以獲利角度來看，確實是穩健成長中，另外我們也可以看到主力貢獻來自個人家庭，其中佔最大宗的又來自行動服務（手機資費）以及固網服務（家庭網路），換句話來說，中華電信的獲利強弱主要還是要看資費狀況及用戶成長性。

再更進一步來看，中華電信的行動服務營收市占率近四成，客戶數的市佔率也有37%，無論在營收及客戶數都在國內搶佔龍頭地位，但再看到營收狀況，其實成長幅度相當有限，即便現在有4G升級5G的轉單潮，但客戶貢獻營收並未出現爆發性成長。

2022年第二季，每個客戶平均貢獻（ARPU）為524元，來到最新的2023年第二季則為545元，其實也就增加了21元而已，漲幅是4%，這也是國內電信業者面臨的困境，即便大家都升級到5G，但為了降低大家轉換的排斥性，中華電信也不敢大幅度漲價因應成本，甚至說難聽一點，電信業漲價沒關係，大家就去跟政府抗議，最後就會要求中華電信的大股東兼老闆也就是交通部配合抗漲，必須順應民意，這也導致國內電信業該漲不漲的奇怪現象。

當然，這對大家算好事，因為月租費都很便宜，但反言之，中華電信擴建5G的基礎建設以及物價通膨的成本就無法轉嫁，那麼對公司獲利肯定是災難。

接著看到固網服務業務，這邊同樣是以個人家庭為主的數據，其實網路費的資費同樣停滯，每人平均貢獻月租（ARPU）從2022年第二季765元到2023年第二季774元，這一共也才上漲9元，漲幅比行動服務資費還差。

另外300M以上用戶數有逐漸增加的趨勢，原因也很簡單，現在家庭什麼都要吃到網路，尤其是看影片、物聯網，如果是一個家庭又要將頻寬分給每個人使用，如果只有100M當然會不敷使用，因此這也帶動300M以上的用戶數從2022年第二季佔17%成長到2023年第二季26%，但這有什麼用呢？

大家頻寬升級是升級，但不要忘記頻寬升級就會增加更多維管費用，而且還必須汰換一堆老舊機台，這些通通都要耗費巨額的資本支出，在資費幾乎等於沒有漲幅的情況下，那用戶數升級越多就越慘，因為不僅無法轉嫁成本還要燒掉更多營運費用，對獲利來說就無法產生實質助益。

中華電 (2412)每月營收

中華電的每月營收也說明了這件事，2022年全年營收年增率為2.97%，2023年前七月營收年增是3.53%，但物價上漲可遠遠不僅於此，所以看到這個年增也不用高興太早，就跟前面提過的網路服務、行動服務資費一樣，連4G維管及設備更新都賺不夠花了，更何況現在電信業都在燒錢擴張5G基礎建設，這燒下去的錢是很可怕的，也難怪中華電信在這幾年啟動過去從未發生過的舉債。

中華電 (2412)每股盈餘

從EPS表現來看，其實就是中規中矩，就跟營收、資費一樣，持續保持穩定成長，但遇到通膨也無法帶來獲利大爆發，這幾年EPS大概就是在4-5元遊走，想看見獲利大幅度成長是不可能的事情，再加上2018年的電信業499之亂，搞到原本600、700元以上的月租費直接割喉戰，砍到只剩499元，這也讓中華電的經營難度變得更高。

中華電(2412)歷年股利政策及除權息一覽表

至於為什麼中華電過去都沒舉債卻在疫情後啟動借錢措施？第一個當然是官股身份，他們必須穩定上繳股息給國家，而第二個是大重點，那就是獲利明明衰退，卻必須將賺到的錢都發給股東，因此資本支出就必須要舉債或吃老本，這也形成兩大隱憂。

但如果回到公司防禦性來說，中華電每年依舊能提供穩定的股息現金流，加上股本大也能提供外資及市場大資金的避險停泊，這是投資中華電信的最大利多，再看到今年債券走勢直直落，對比中華電的抗跌性及高股息特性，也難怪大家瘋了一年的公債投資熱潮之後，甚至是AI投機潮陸續受傷之後，還是回歸理性，重新關心中華電防禦性的抗跌優勢。

本文獲「玩股網」授權轉載，原文：中華電不只比公債抗跌，2023年上半年的獲利也不在話下？