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鴻海（2317）下跌＝郭台銘慶祝行情？投資人聽郭董1發言跑超快

聯合新聞網／ 綜合報導
鴻海創辦人郭台銘宣布投入2024大選的影響，在對岸中國大陸也引發諸多討論。記者曾原信／攝影
鴻海創辦人郭台銘宣布投入2024大選的影響，在對岸中國大陸也引發諸多討論。記者曾原信／攝影

鴻海創辦人郭台銘28日宣布參與2024總統大選，牽動鴻海（2317）股價於29下跌2.31%。投資人表示，聽到郭台銘表態「願意用鴻海在中國大陸的資產換取台海安全」，還不趕快跑？

一名網友在論壇Mobile 01發文表示，鴻海股價下跌2.31%、2.5元，他直呼這是「郭台銘的慶祝行情」，並表示，鴻海跌很大，可見股東、社會一致不看好郭台銘參選的決策，呼籲他「不要一意孤行」，否則「國民黨要全軍覆滅了，看來黨前途一片黑暗」。

其他網友紛紛留言「Please do it都說出口了，股東們能不崩潰？」、「他說要用公司換取台灣的安全，那股東還不趕快跑」、「他只是提醒了大家，投資中國遲早被沒收」、「郭創辦人對於財產要被沒收的提問的回應實在不像以前的他的作風(或性格)，也許年紀歲月的關係，讓他的個性跟著改變了吧？今天2317算是掃到颱風尾？」

還有人留言「今天可以撿便宜，小買5張鴻海」、「就當笑話一則看，拜託別說你拜關公，關公沒有這種不知道義字怎麼寫的信徒」、「徹離對中國任何投資，才是對私有資產保全，全世界都正在對中國去風險，現在除非傻了誰會投資中國」。

郭台銘28日宣布參選總統，有媒體詢問郭台銘，是否擔心中國政權報復參選總統一事，郭台銘則回應，若中國要沒收鴻海財產，他會說「Yes！Do It！」他強調願意犧牲個人財產，換得台海安全。

郭台銘 Mobile 01 鴻海

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