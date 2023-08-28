「金融股」想進場股價怎看？ 她用殖利率估算法：找出昂貴、合理、便宜價

金融股配息穩定的特色，是許多存股族的首選，然而就從去年開始，美國快速升息以及防疫保單虧損的影響下，多數金融股跟著大跌，但也因為金融股有著不易倒閉的優點，這波跌勢反而是長期投資者逢低加碼的機會。

在配息相同的前提下，買進的股價越低其殖利率就會越高，那麼現在的股價是進場的好時機嗎？股價多少是買貴？又多少才算便宜呢？

本篇文章先帶大家認識金融股分類，接著以豪邁粗獷方式，利用殖利率估算法，算出金融股的昂貴/合理/便宜價，提供給投資人參考。

金融股分類

金融股依出資背景可大略分為「官股」與「民營」，依照營業範圍可細分成「金控」、「銀行」、「證券」、與「保險」等，其中金控又觸及銀行、證券、投信、保險等金融機構，更是受到投資人關注。

殖利率估算法

雷龍取近五年配發的現金與股票股利加總求平均，套入設定的殖利率來回推股價。

昂貴價=近五年平均股利÷殖利率4% 合理價=近五年平均股利÷殖利率5% 便宜價=近五年平均股利÷殖利率6%

這是一個以「粗估」方式推算，可以快速算出股價位階的方法，非以繁複公式精密計算，僅提供給投資人參考用。

「金控類」與「銀行類」是最受投資人青睞的金融股，雷龍也將各家金融的昂貴/合理/便宜價列出，提供給有興趣的捧油，可當作買進前的輔助資料喔！

※近五年無連續配發現金股利者不列入計算

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