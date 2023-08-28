寶成（9904）裁員超過9千人…會是永久性的利空？ 專家：股價跌至27元會再進場

這幾天寶成又宣布裁員，已經是今年第三次了，合計前面兩次，裁員的總人數甚至超過9000人，看起來有點嚇人...

現階段因為全球鞋類的需求還沒回溫，運動品牌的領頭羊Nike，也積極在降價銷售庫存，而寶成為了配合包含Nike廠在內的品牌廠進行產能調整，才會接連裁員來降低、控管成本。

那這樣子的利空，會是寶成的永久性傷害嗎？

單從Q2財報來看寶成體質，現在都還是健康的，而且這類高庫存問題一樣是大環境造成，所以這波也不只是寶成受到影響，同樣是Nike代工廠的豐泰，上半年獲利也出現衰退，這些都是外在因素，並非是內部或是競爭力的問題。

而除了製鞋端以外，寶成近幾年積極的在發展通路端，毛利和穩定度會更好，這對公司長期成長是有幫助的。

總結來說，寶成是老牌的大廠，庫存問題只是暫時性的利空，只要給它時間去進行調整就好，股價如果有繼續下跌，對我來說是好事。

我買第一批寶成31.x元來計算9折，也就是27.x元，我就會再買第二批了。

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