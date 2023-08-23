中油大林煉油廠中元普渡法會 為社區及公司祈福

時序進入農曆七月，中油煉製事業部大林煉油廠今(23)日下午，在大林蒲社區活動中心舉行中元普渡法會，祈求社區風調雨順、居民安居樂業、中油永續發展、大林煉油廠之煉製、輸儲、公用暨海上作業等工作一切順利。

中油大林煉油廠表示，該廠身負全國煉製輸儲重任，有著舉足輕重的影響力，因此做好廠區的工安環保是非常重要的工作。每年農曆七月廠方都會舉辦普渡法會來消災祈福，以安定同仁心靈、祈求廠區操作順利。

23日下午，由大林煉油廠廖本源廠長率領廠內各級主管、員眷、及協力廠商等百餘人齊聚大林蒲活動中心，恭請佛光山慧思法師主持祈福法會，大家依序上香禮佛，並一同誦經祝禱，祈求佛祖保佑，過程隆重又莊嚴肅穆，法喜共霑。

佛光山佛祖於8月21日上午蒞臨中油大林煉油廠各轄區工場遶境，再赴大林蒲活動中心安座，23日舉辦普渡祈褔法會結束之後，預計於24日上午，由廖廠長率領各級主管、同仁於行政大樓前雙手合十，恭送佛祖返回佛光山。