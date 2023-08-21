中信金（2891）對碧桂園的曝險為零！ 專家：但若倒閉對金融業勢必會有衝擊

中信金18日法說會公布，對碧桂園的曝險為零，雖然對中國曝險部位有53%，但中信金認為中國外匯存底有3兆美元為全球最大，不會發生「雷曼翻版」。

對於碧桂園的事件，有很多大大也都很緊張，甚至是把存款都提出來換成對中曝險程度低的銀行來存。

先看一下金管會前幾天盤查後的結果：國內的金融業對中植系的曝險為零，只有一間有參與碧桂園聯貸案，曝險金額約在2.8億元新台幣左右，而證券自營部曝險1977萬元、投信則一共銷售64檔基金，總曝險17億元左右。

這樣看來，金融業「直接」對碧桂園曝險並不高，但因為國內金融業還是對中國有投資，存在一定的曝險程度，未來碧桂園要是真的倒閉，甚至引發金融危機，國內的金融業勢必也會有衝擊，但到目前來看，我覺得可以再觀察一下。

現在金控業對於中國的風控已經提高很多，而中信金這種大集團，要是真的發生大事件，也會有比較好的應對能力。

第二是碧桂圓是中國房地產龍頭，倒閉後，中國經濟、金融和市場信心都會受到衝擊，影響到是數十個以上的行業，倒閉不會是政府或其它集團樂見的，再加上中國已經宣佈降息，可見官方有意祭出一些措施來挽救現在的情況，後續可以再多觀察中國政府的態度。

但很多大大也會怕說，之前的瑞士信貸和矽谷銀行，也都是非常大的集團，最後還是倒閉了，所以現在持有金控股會很擔心。

投資最主要還是不要讓自己產生焦慮，如果自己無法理解會擔心的話，那就先不要投入，觀望一陣子等之後有好價格再說，我也建議說，以後持股的資組合可以多跨2~3個產業，不要只買一個產業來達到分散風險，或是買進ETF，有能力的話也可以買美股…等等讓資產組合更多元，風險分散才能日日好眠。

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