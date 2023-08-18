中租-KY（5871）持有多年卻決定全數出清？ 專家：把資金轉進「這檔」

今年以來中租-KY（5871）股價從243.5元下跌至最低168元，累積跌幅近三成，有粉絲好友問我，現在是否能夠逢低布局中租-KY？

我在之前《裕融VS中租》文章中有提到，總結我對租賃三雄的看法，今年以來只有中租的股價呈現弱勢下跌，主要原因是獲利衰退，因此並不冤枉。和潤企業（6592）股價漲幅最大，不過獲利成長並不特別突出，上漲的主因跟籌碼相對集中有直接關係，且本益比也已經來到20倍以上。

反觀裕融（9941），近幾年大舉配發股票股利，股本在大量稀釋後，股價卻還能夠持續向上，顯見公司治理確實有兩把刷子，上半年稅後淨利達35.4億元，仍續創歷年同期新高。

以2023年預估EPS計算，目前裕融本益比約13倍、而中租的本益比僅11倍，預估中租延滯率或許要到第四季才能好轉，在獲利持續衰退的情況下，股價恐持續震盪整理一段時間，投資人需耐心等待獲利回溫，或是將資金轉換至中國資產比重更低、獲利表現更好的裕融，也是現階段投資人可以考慮的操作策略。

中租-KY我持有很多年了，我從70幾元開始買進，這些年也創造相當不錯獲利績效，不過今年以來我選擇把中租全數出清，並把資金轉進裕融了。

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