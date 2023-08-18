聽新聞
test
0:00 / 0:00
根基（2546）近4季賺11元！ 專家卻說股價「短期可不要太期待」？
第二季財報全出爐了，即使近期仍然是下跌的，當然要一併檢視「老牛私藏股」的表現如何？就來講講之前在除權息補貨的根基（2546）。
「下跌時，手中沒有小麥；上漲時，也不會有小麥。 」
由於當沖客的積極參與下，近年股市波動非常明顯，千萬不要因為一點波動而輕易賣掉手上持股。此外，股價漲跌不會影響公司獲利能力，但獲利能力將決定股價高低。所以如果是長期投資的部位，只要公司持續賺進錢錢，那就無須過於緊張。
根基(2546)
第二季EPS為3.12元
上半年EPS為4.55元
近四季EPS為11.02元
換算本益比為6.4倍
繳出「季增年增」的成績單
基本上能賺進10元的公司，所對應的股價通常都是100元，不過根基沒什麼題材可以發揮，短期可不要太期待。所以看根基維持這樣的好成績，獲利持續向上就好，剩下的就讓時間去決定股價。夥伴們也可以採用同樣的邏輯去檢視手中的持股，再來決定是否要調整部位哦！
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言