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根基（2546）近4季賺11元！ 專家卻說股價「短期可不要太期待」？

聯合新聞網／ 股海老牛
台股。本報資料照片
台股。本報資料照片

第二季財報全出爐了，即使近期仍然是下跌的，當然要一併檢視「老牛私藏股」的表現如何？就來講講之前在除權息補貨的根基（2546）。

「下跌時，手中沒有小麥；上漲時，也不會有小麥。 」

由於當沖客的積極參與下，近年股市波動非常明顯，千萬不要因為一點波動而輕易賣掉手上持股。此外，股價漲跌不會影響公司獲利能力，但獲利能力將決定股價高低。所以如果是長期投資的部位，只要公司持續賺進錢錢，那就無須過於緊張。

根基(2546)

第二季EPS為3.12元

上半年EPS為4.55元

近四季EPS為11.02元

換算本益比為6.4倍

繳出「季增年增」的成績單

基本上能賺進10元的公司，所對應的股價通常都是100元，不過根基沒什麼題材可以發揮，短期可不要太期待。所以看根基維持這樣的好成績，獲利持續向上就好，剩下的就讓時間去決定股價。夥伴們也可以採用同樣的邏輯去檢視手中的持股，再來決定是否要調整部位哦！

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2546根基 EPS

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