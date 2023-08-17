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散裝船迎大利多上演搶船大戰 慧洋、裕民股價走高漲幅逾4%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
圖為巴拿馬運河，示意圖。 路透
圖為巴拿馬運河，示意圖。 路透

全球氣候異常，散裝船率先盼到大利多！巴拿馬運河大排長龍，對於貨櫃影響還不明顯，散裝船則上演搶船大戰；尤其，現在正值南美榖物盛產期，需要大量的船舶前去載運，不然會趕不上各地冬天糧食需求，因為船舶卡在巴拿馬排隊，船舶供應量不足，散裝船已先上演搶船大戰。

國內的散裝船業者營運將跟著受惠，由於第一波缺船以中型船為主，目前國內手中擁有較多巴拿馬型及輕便極限型的業者包括慧洋-ky（2637）、裕民（2606）及台航（2617），另外還有一些中、小型的四維航及正德（2641）等，散裝船的裕民、慧洋-ky領軍散裝船開始反彈，裕民今（17日）一度來到44.75元，漲幅一度達6%，慧洋-ky最高來到44.3元，漲幅為4.85%。

國內的業界不諱言的指出，因為貨櫃輪業者是定期航班，可以算出來何時要通過巴拿馬運河，所以都會依船班要過河的時間，提前安排預約支付過河費用，所以已經預約的貨櫃輪，在每日的限量數當中，都是優先通過，等到貨櫃輪及已經預約的船舶通過後，才會放行排隊的船舶。

昨天巴拿馬型及輕便型的日租金一天都各漲5%，目前巴拿馬型的船舶日租金已經接近大一倍的海岬型，日租金來到1.33萬美元，近一周漲幅達20.51%；至於輕便極限型的日租金為8,900萬美元，近一周漲幅16.76%。

散裝船搶船大戰開打！老天不降雨，巴拿馬運河持續高溫乾旱，水位已降至歷史新低，巴拿馬運河管理局採取節水措施，已降低通過運河船舶數量，傳出近期排隊等待通過船舶數量已達150多艘，其中散裝船的巴拿馬型及輕便型的散裝船就占了近70艘，等待時間達20天起跳。

巴拿馬運河 散裝船

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