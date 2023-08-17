她分享存股玉山金（2884）4年報酬！ 股數累積50多張…領息8,642元

【撰文・GTalent】

前言

股票操作方式很多，比起財報分析、技術分析、籌碼分析，存股領息算是相對簡易輕鬆的操作方式。

許多人分享自己透過存股達到一定程度身家甚至財富自由的經驗，但發現很多分享者其實都有不錯的「背景」：

·存股資金或股票來自家裡。

·持有土地或房屋可以低利大額貸款。

·月收、年收非小資。

·原是小資族，之後創業當老闆或合夥人，脫離小資行列。

方法可以複製，「純正」小資族真的能靠存股領息與複利效果致富嗎？

1.起點

自認是真正「純正」小資族，投資理財過程除了記錄自己的存股效益，也希望透過「人體實驗」實證小資族是否能夠存股致富，存股起始身家如下：

·沒有富爸媽，沒有遺產可繼承。

·無房車、無土地、無保險。

·2019年始有正職工作，起薪近4萬，在此之前僅有一個學年在校工讀及一個暑期夏令營的打工經驗。

2.目標

玉山金(2884)是主持股之一，存股策略如下：

·第1階段：存股主力，能加碼就加碼，不分心其他次要持股。

·第2階段：主要靠複利，有便宜的價格才加倉。

·第3階段：聚寶盆，自動生出源源不絕的股票，可把目標轉移到其他持股。

3.歷年

一、除權息日前買進

除權息日前一天買進才可獲得股利：

·去年除權息日2022年07月28日，今年除權息日2023年07月27日。

·本期加倉-620股。

2022年底到2023年上半年，因家庭財務規劃不得已陸續賣出一些股票變現，很不幸都賣在相對低點，導致後續有資金後需要花更高的價格買回。

2023年玉山金(2884)辦理現金增資，申購與認股各一次，股價皆為20元，申購沒有中，但有認股，加減補一點回來。

二、股利通知單

存股第4年，第4次領股利：

·獲得現金：實發金額8,642元＋畸零股款0元＝8,642元。

·獲得股票：1,847股。

2022年玉山金(2884)利空消息纏身，美銀一家接著一家倒，瑞士信貸被瑞士銀行併購等等，金融界模範生下神壇，EPS排名倒數也反映在今年配股配息上，完全腰斬，我持有的另一支金融股台中銀(2812)都發得比玉山金(2884)好。

不過我相信這只是好公司碰上倒楣事，玉山金(2884)本業與經營模式是沒有問題的，2023年公布的EPS都不差，明年配股配息應該能回到往年水準。

APP通知

電子郵件通知

三、成效

股利發放後：

·持有成本：總加倉成本1,125,522元－總獲得現金85,683元＝1,039,839元。

·持有股數50,618股，每股成本20.54元​。

·送持比19.60%，表示持有股數中有19.60%是公司送的。

有賣掉部分股票變現，也有加減買回來一些，配股後恰好達到我設定的主要持股存股第1階段目標50張，低空飛過。

四、股務事務電子通知服務

2023年初集中保管結算所就有「股利發放電子化通知」的消息，對於每年都會拿一疊紙本通知單的我來說是福音，滿懷期待地一直追蹤相關訊息，6月30日晚上7點「股務事務電子通知服務」功能一上線立刻申請，除了便利外也減少紙本，環保愛地球。

「股務事務電子通知服務」是電子郵件通知，投資人可以選擇是否要加開APP推播通知​，由衷希望電子通知服務未來可以涵蓋股東會、現金增資等等。

1.啟用步驟

來源：臺灣集中保管結算所

2.抽獎活動

很幸運地在抽獎活動中中了兩次100元電子禮券，到2023年9月底前都有機會。

來源：臺灣集中保管結算所

投資有賺有賠，過去績效不代表未來績效。 本文僅分享自身經驗、心得及看法，不構成任何投資建議。 投資前請審慎評估風險並自負盈虧。

作者：GTalent

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：【小資存股｜玉山金】分享報(2023年)：第4年，獲得現金8,642元，獲得股票1,847股，持有股數50,618股