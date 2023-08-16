鴻海（2317）EPS比上季好…股價卻依舊不動？她曝：朋友靠股利將小孩養到國中了

鴻海公佈Q2獲利喔！毛利率、淨利率都有提升，因為不用認列夏普的虧損了，EPS也比上一季轉好很多來到2.38元。

不過熱度上，市場最關心的應該還是AI，因為除了之前已經拿到輝達的DGX的相關訂單以外，有消息提到，鴻海取得5成以上HGX伺服器AI晶片基板大單，而這兩款都是輝達現在最重要的AI伺服器。

但也因此看到很多大大在討論說，那為什麼廣達和緯創的股價都漲成這樣了，鴻海的股價還是不怎麼動...

事實上，會影響股價的原因太多了，像是股本、業績、獲利都是其中之一，甚至市場對公司的認知、共識和未來期許…等等都是，要探討就真的太廣泛了，而且這些也偏向主觀預測的範圍。

這邊我就再拿我朋友的例子出來講一下，她當初買鴻海是看準大集團又是代工龍頭，她表示，如果說不期待股價漲是騙人的，但至少鴻海不會倒，股利也發的不差，跌下去至少能安心的再把錢投入，她現在還自稱是跟鴻海股價一樣無聊的女子，股價到了就毫無感情的一直投入（未來股價真的大漲上去，那價差也是一筆可觀的獲利）。

買一間公司的「心態」不一樣，也會影響持有的心情和結果，像她都靠鴻海股利把小孩帶到國中了，應該可以說是鴻海的「個性」跟她很合。

有大大詢問類似問題時，我也都會提到，如果不確定自己是不是能長期持有，買股票前也可以先小買一點點，來體驗一下「持股感」，就當作上課試聽、買東西試吃的感覺，來看看自己是不是有耐性持有。

最後，我也有問她，關於鴻海取得AI伺服器訂單這件事，她的說法是，沒有很在意這類題材，至少對集團營運有幫助，她也能持有的更安心，算是不錯的利多。

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